專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）

記者楊舒帆／專訪

台灣好手鄭宗哲升上大聯盟，開車時接到驚喜的一通電話，告知他將前往匹茲堡的消息，結果他的反應還讓教練笑開懷，就在幫老婆慶生的這一天，他也準備踏上旅美生涯的新旅程。

鄭宗哲在美國時間6日結束3A比賽後，開車剛拿完蛋糕，準備回家途中，接到3A總教練特魯比（Chris Truby）的來電。鄭宗哲接受《ETtoday新聞雲》越洋專訪時透露，「教練一開始先問候我，感覺如何？心情如何？問我老婆有沒有在身邊，然後就告訴我，接下來要前往匹茲堡。老婆比我還激動。我當下有點愣住，回應『喔！好！』還問他『接下來該怎麼做？』他就笑了。」特魯比隨後告知他會有球團人員與他聯絡交通移動等事宜。

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旅美生涯熬了5年等到這個時刻，鄭宗哲坦言，「有比我想像中早，但也不是不可能，從進入40人名單，任何時刻都是預料之內，只是沒想過開季打一個禮拜就上去了。去年季末就覺得不錯，春訓也有維持，繼續保持都有機會。」

在老婆生日這一天獲得大禮別具意義，這也是第一次有另一半一起度過春訓，鄭宗哲笑言，「滿棒的，比完賽回家，就可以陪她，如果她有不懂的，就幫忙她，不會一整天只想棒球，現在有人可以一起煮飯、看劇，更有生活的感覺。」

好消息公布後，手機訊息炸開，收到親朋好友的祝福與恭賀。而曾在鄭宗哲青棒時期於NIKE訓練營指導過他的林子偉、張育成也接受媒體訪問相關話題。鄭宗哲都有看到相關新聞，他表示，「他們都是懂我現在想什麼，因為他們經歷過，所以我相信他們都知道現在的我該做什麼，我聽到他們的答案也不意外，我會好好享受。」

鄭宗哲獲得大聯盟的門票，其實3A才剛開季，他坦言還在綁手綁腳的階段，但他也深知此時被升上大聯盟最重要的角色就是扮演替補，如同張育成所言，好好享受。

首度踏上海盜主場PNC Park，有沒有哪個瞬間最讓你印象深刻？鄭宗哲說，「球場覺得真的很漂亮，去年有去過一次僅是參觀看比賽，這次上到球場打擊、練習，看過去的那景色，真的很漂亮，滿酷的。」

走進海盜主場後，每一位隊友都帶著微笑迎接他，鄭宗哲透露，「大家都能理解我的心情，後援投手哈靈頓（Thomas Harrington）應該最懂，他沒多久前才被Call上來，他也對我微笑。」

走進總教練謝爾頓（Derek Shelton）的辦公室，鄭宗哲立刻感受到溫暖的接待。謝爾頓親切地詢問他，老婆是不是剛過生日，還笑問哪位球團人員打電話通知的。臨別時，他更真誠地說：「很開心見到你！」

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）