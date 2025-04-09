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快訊／大聯盟生涯初登場！海盜鄭宗哲先發游擊排第9棒

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜10日（台灣時間）凌晨12點半再戰紅雀，大聯盟官網宣布，鄭宗哲列入先發陣容，排第9棒鎮守游擊，將迎來大聯盟生涯初登場。

▲海盜鄭宗哲初登場，成為封面人物。（圖／截自海盜官方粉絲團）

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▲海盜鄭宗哲初登場，成為封面人物。（圖／截自海盜官方粉絲團）

鄭宗哲2019年以國際自由球員身分與海盜簽約，5年間歷經新人聯盟至3A，今年大聯盟春訓14場比賽打擊率高達.353、OPS 1.047，表現不俗，讓教練團留下印象。金手套工具人特里奧洛（Jared Triolo）受傷後，海盜將鄭宗哲從3A啦上大聯盟。

不過連兩戰都坐板凳待命，終於在此戰迎接初登場。海盜前一戰先發內野手群打擊熄火，此役進行變陣盼能帶來好的效果。

前一次有台灣野手在大聯盟亮相，已經是2023年張育成還效力紅襪時期的8月6日。睽違兩年，再有台灣野手上場。

鄭宗哲剛登上大聯盟那一天，海盜社群發布短片，由他以全英文自我介紹，「我是鄭宗哲、綽號是Z，大家都叫我Z。」 隨後他也提到他的態度，「我每天都想要進步，保持學習，等待機會，因為你不知道機會何時降臨。」最後分享喜悅，「我得知消息時很興奮，就像美夢成真。」

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