灌籃遭放倒！NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔　對手跪地祈禱

BREAKING: Jaylen Wells was stretchered off the court after landing on his neck after KJ Simpson ran into him while in mid air for a dunk.



Prayers up for Wells ❤️????



Via. @Devin_Walker2 pic.twitter.com/lvxm80zveH — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 9, 2025

記者游郁香/綜合報導

灰熊今(9)日作客夏洛特,上半場還剩1分10秒,場上突發意外讓全場瞬間陷入寂靜。灰熊21歲菜鳥威爾斯(Jaylen Wells)快攻嘗試灌籃,卻在空中被追防的黃蜂後衛辛普森(KJ Simpson)「放倒」,導致「頭著地」重摔而倒地不起,最終被擔架抬出場,緊急送往醫院。

Jaylen Wells falls hard on his front of his head after the And-One dunk. The medical staff rush for his help and then evacuate him.

Upon referee review, the foul by KJ Simpson was upgraded to a flagrant penalty 2 and he was ejected from the game.

Some Hornets players were… pic.twitter.com/egfcqj1cQC — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 9, 2025

威爾斯本季表現亮眼,是灰熊少數全勤球員之一,至今已出賽79場、其中74場先發,場均貢獻10.5分,卻在今日對黃蜂一役遭逢嚴重傷勢,上半場最後1分10秒,他試圖灌籃時被對手在空中「放倒」而重摔。

▲灰熊菜鳥威爾斯驚悚重摔,被擔架抬出場。(圖/達志影像/美聯社,下同)

從轉播畫面來看,威爾斯撞到了頭部,隨後正面朝下倒在地上無法動彈,裁判隨即喊停比賽,灰熊隊醫與場邊急救人員迅速進場處理,出動擔架將他抬出場,比賽因此中斷超過20分鐘。威爾斯被送往醫院後,兩隊球員重新暖身等待第2台救護車抵達夏洛特主場。

Jaylen Wells was injured on a dunk attempt and was taken off the court on a stretcher.



KJ Simpson received a flagrant 2 foul and was ejected from the game. pic.twitter.com/wOOXBNv7l4 — ESPN (@espn) April 9, 2025

裁判檢視重播畫面後,放倒威爾斯的黃蜂後衛辛普森的犯規被升級為2級惡意犯規,當場遭驅逐出場。

由於畫面太過駭人,事發當下,場上一些黃蜂球員跪地祈禱,氣氛凝重;灰熊轉播單位的評論員甚至一度語塞、無言以對,灰熊教練團與球員則聚集在板凳席一起祈禱,全場鴉雀無聲。