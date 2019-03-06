湖人選到杜克怪物機率大於進季後賽　詹皇拒擺爛要繼續打

▲詹姆斯與湖人主帥華頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人在明星周過後7戰僅拿2勝，晉級季後賽的機率從6%一路跌到不到1%，據博彩網站《BetOnline.ag》顯示，現在紫金大軍在今年選秀會選到杜克大學怪物新人威廉森(Zion Williamson)的機率(1%)還比他們搶進季後賽還大；儘管如此，洛城一哥詹姆斯(LeBron James)仍強調他絕對不會擺爛，「除非我受傷，不然我不會休戰。」

近6戰狂輸5場的湖人，不僅勝率沒能重返5成，與西區老八馬刺之間的勝差也擴大到5.5場，目前已經跌到西區第11，晉級季後賽之路凶多吉少。美國媒體《ClutchPoints》在官方Instagram上傳了一張帶有諷刺意味的圖，上面出現了前陣子踩破Nike PG 2.5球鞋的杜克怪物新人威廉森披著紫金戰袍，並寫道，「威廉斯披上湖人球衣的機率1%，湖人晉級季後賽的機率0.9%」。

湖人下半季的賽程，被美國《ESPN》評為全聯盟第4難打，明星周過後，他們打進季後賽的機率就只剩6%，雖然一哥詹姆斯表示他喜歡處於「不舒服」的狀態，無畏艱鉅挑戰，無奈紫金軍團7戰僅贏了2場，還輸給有西區倒數第一和第二的太陽與灰熊，團隊士氣大受打擊，「詹皇」也失去耐心公開批評隊友。

▲詹姆斯。（圖／路透）

雖然紫金大軍極有可能連6季無緣季後賽，詹姆斯連13季率所屬球隊打入季後賽的紀錄面臨中斷危機，前NBA球員、現任《ESPN》分析師的威廉斯(Jay Williams)甚至建議湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)，應該直接讓洛城一哥「關機」，但「詹皇」6日受訪時強調，他絕對不會就此「擺爛」。

詹姆斯說，「這需要主帥華頓(Luke Walton)的大力支持，除非我受傷，不然我不會休戰。」他在上個月初剛從鼠蹊部傷勢中復出時就曾表示，「我不是來這裡坐板凳的或穿西裝，我是來披上這件球衣的。」

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）