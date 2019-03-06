林書豪在哈登身上賠犯規還被抄球　大鬍子後撤三分賞暴龍2連敗

▲林書豪對位前隊友火箭一哥哈登。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暫居東區第2的暴龍，6日回到主場面對近期5連勝的西區強權火箭來犯，第3節一度克服22分落後，單節打出34對14的反擊，帶著2分領先進入末節，但決勝節被休士頓替補格林(Gerald Green)連3顆三分轟炸，哈登(James Harden)也連砍2記後撤三分，要回雙位數領先，他單場轟了35分，率隊以107比95賞給暴龍2連敗。林書豪此役僅打了11分鐘，得2分、2助攻和2籃板。

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前役因為主將雷納德(Kawhi Leonard)輪休，林書豪首度登上暴龍先發，無奈手感急凍，8投全數落空；此役他重回板凳，直到首節最後2分59秒才替補上陣，一上場就挨了一鍋，首節最後15秒，他終於在籃下放進兩分，但隨後他在前隊友哈登身上賠上犯規，送對方上罰球線，還發生傳球失誤，球被「大鬍子」抄走。

賽前以場均36.7分暫居得分王的哈登，首節就出手了10次但僅命中3球，拿下9分，暴龍則以當家得分手雷納德6投4中攻下8分最高，他還有一次胯下運球後，硬是在哈登面前跳投命中的美技；首節打完，暴龍以19比23、4分落後給火箭。

▲林書豪對位前隊友火箭一哥哈登。（圖／CFP）

進入次節，林書豪開局繼續留在場上搭配主控羅瑞(Kyle Lowry)，連送了2次助攻，包括與羅瑞再度連線，幫助對方上籃得手，不過也出現1次失誤，面對火箭後場雙星哈登與保羅(Chris Paul)，他在防守端顯得很掙扎。

火箭替補格林(Gerald Green)次節前3分半鐘連下7分，還賞了暴龍小前鋒鮑威爾(Norman Powell)一記火鍋，逐漸擴大分差，加上射手戈登(Eric Gordon)在1分鐘內連續接到2次保羅的助攻，又是切入又是砍三分，作客的火箭取得40比23、17分領先。

暴龍進攻端嚴重熄火，火箭在禁區主將卡佩拉(Clint Capela)連砍4分之下，次節還剩5分鐘時已經將領先擴大到49比27、22分。雖然多倫多小將麥考(Patrick McCaw)、射手格林(Danny Green)跳出來飆外線，上半場結束後，暴龍仍以37對55落後達18分。

▲林書豪對位前隊友火箭一哥哈登。（圖／CFP）

未料第3節換火箭進攻當機，前7分半鐘只有4分進帳，暴龍趁勢展開大逆襲，西亞卡姆(Pascal Siakam)與格林接連砍進三分球，迅速在此節還剩7分36秒追到52比57；雷納德和禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)也加入開火行列，一度將比數反超為60比59，兩隊陷入拉鋸。暴龍靠著鮑威爾最後5.9秒的兩分，帶著71比69、2分領先進入決勝節。

曾在次節前段發威的火箭替補格林，末節再次挺身而出，連續3顆三分球命中，率休士頓要回80比73、7分領先，隨後戈登也補上一記外線，雙方分差再次來到10分。哈登最後7分08秒連砍了2記拿手的後撤三分，率隊拉出一波25比9的猛攻，將比數改寫為94比80，奠定了勝基，終場以107比95收下6連勝。

林書豪下半場手感依舊冰冷，第3節嘗試了一次三分跳投落空，末節還剩9分20秒被換下場前，連2次出手不進，還發生了1次失誤。他此役僅出賽11分鐘，創下轉戰多倫多後的新低，5投1中拿下2分、2助攻和2籃板。

火箭以哈登攻下35分最高，格林從板凳挹注18分；暴龍則以雷納德砍下26分、6籃板最佳，主控羅瑞此戰打鐵，16投4中僅8分進帳，另有6助攻和6籃板。

▲火箭格林。（圖／CFP）