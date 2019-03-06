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林書豪三分17投0中僅上場11分鐘　暴龍主帥：替補得更好

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▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍林書豪。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

林書豪前役登上暴龍先發卻8投全部落空，6日面對前東家火箭雖在首節終結「進球荒」，但整場5投1中僅拿下2分，單場正負值-22依舊不甚理想，上場11分鐘也創下轉戰多倫多以來的新低；他的三分外線則繼續打鐵，累計連17投不進；主帥納斯(Nick Nurse)賽後表示，板凳群確實該拿出更好的表現。

暫居東區第2的暴龍，近來遭逢了2連敗，6日回到多倫多面對聯盟得分王哈登(James Harden)領軍的西區勁旅火箭，第3節一度克服多達22分落後，靠著幾名主力戰將雷納德(Kawhi Leonard)、西亞卡姆(Pascal Siakam)、伊巴卡(Serge Ibaka)和射手格林(Danny Green)等展開大逆襲，一度還反超1分。

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主帥納斯直到第3節最後2分鐘才陸續換上替補球員，但板凳群依舊很不給力，一上場又讓火箭拉開比分，5名替補單場正負值全都是負，小賈索(Marc Gasol)和阿努諾比(OG Anunoby)是極為慘淡的「-30」，林書豪則是「-22」，5個人加起來為「-113」，不僅沒讓先發獲得喘息空間，咬住比分，反而「幫了倒忙」。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

對此暴龍主帥納斯坦言，「應該要表現得更好，我們的第2陣容本季狀態起起伏伏，我們要繼續努力，我相信他們會變得更好。

在暴龍先發主力第3節率隊展開反攻時，納斯一度對何時要換上替補群很苦惱，「最難的部分，我想在於你的團隊運轉得很棒，身為教練實在不想中斷這樣的氣勢。」他提到，自己注意到第3節已經進行到最後3分鐘，他還沒換上任何板凳球員，正冒著主力球員體力可能會過度耗損的風險。

▲暴龍林書豪、火箭哈登。（圖／CFP）

最後納斯決定把24歲的先發小前鋒西亞卡姆繼續留在場上，希望他能帶領替補群延續反攻的氣勢，無奈最後並沒有如願。被納斯寄予為第二陣容帶來火力「厚望」的林書豪，下半場則僅打了3分鐘左右，這一戰是「豪小子」轉戰多倫多後的第7場比賽，他的三分外線依舊還沒開張，已經連17投不進。

《The Athletic》提到一組數據，當林書豪在場上時，暴龍每100回合僅能攻得92.1分，比對手少得15.4分，而聯盟進攻效率最差的灰熊，每100回合仍可攻下104.1分。林書豪得儘快找回他在老鷹時的高效率才行，暴龍後場最重要的替補范弗利特(Fred VanVleet)大約2周後就能回歸，屆時恐有1人會跌出固定的輪替名單。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子納斯
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