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海沃德飆30分秀雙手爆扣　湯神缺陣勇士慘輸綠軍33分

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▲塞爾提克海沃德、勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲塞爾提克海沃德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士6日在甲骨文球場面對過去6戰輸了5場的綠衫軍，「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)因右膝痠痛連2戰缺陣，團隊命中率慘跌到4成，僅命中8顆三分球；反觀塞爾提克進攻端多點開花，明星前鋒海沃德(Gordon Hayward)從板凳崛起飆出30分，末節還大秀雙手爆扣，終場以128比95慘電灣區大軍33分。

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塞爾提克本季雖迎回明星前鋒海沃德，但他並未恢復最佳狀態，更麻煩的是上季「空降」波士頓成為一哥的厄文(Kyrie Irving)，與陣中年輕球員的關係出現嫌隙，上周球隊慘輸給東區強敵暴龍23分，他被拍到坐在板凳上一臉茫然的樣子，美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)斷言這位26歲控衛今夏必定會離開綠衫軍。

不過過去6戰輸了5場的綠衫軍，6日來到衛冕軍主場踢館，打得虎虎生風，開賽就展現猛烈的進攻火力，主控厄文聯手莫里斯(Marcus Morris)、坦圖(Jayson Tatum)飆分，拉出一波11比0攻勢，勇士直到首節還剩8分26秒才由一哥柯瑞(Stephen Curry)砍進二分球，首開得分紀錄。

▲塞爾提克海沃德、勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞。（圖／CFP）

隨後柯瑞命中個人此戰首顆三分球，率慢熱的勇士反擊，格林(Draymond Green)也加入搶分行列，一度把分差縮小到1分。但綠衫軍多點開花，「星海哥」首節最後5分38秒連下7分，外帶1次助攻，砍外線或切到籃下拋投皆無往不利，讓塞爾提克在首節打完保有32比24、8分領先。

綠衫軍次節乘勝追擊，海沃德和布朗(Jaylen Brown)開局接連砍進三分，打出一波11比3攻勢，將比數改寫為43比27，拉開16分領先；儘管勇士神射柯瑞也回敬了3顆三分，並在三分外線造成犯規把握住3罰機會，一人砍下12分，仍難以抵擋塞爾提克上半場超過6成的團隊命中率，單節被對手攻下41分，陷入48比73、25分大幅落後。

衛冕軍第3節沒能上演逆轉秀，少了場均能攻下22分的後場雙槍之一湯普森，團隊進攻相當不順暢，只能靠柯瑞與杜蘭特(Kevin Durant)苦撐，前3節打完已被對手攻下破百的分數，綠衫軍帶著105比76、29分領先進入決勝節。

上半場就掃下19分的海沃德，末節還剩10分10秒跑快攻大秀雙手爆扣，進一步將分差擴大到31分，比賽早早就進入垃圾時間，不過卡森斯(DeMarcus Cousins)隨後意外在籃下單打時與綠衫軍的替補中鋒拜恩斯(Aron Baynes)起衝突。

▲塞爾提克海沃德、勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲塞爾提克海沃德。（圖／CFP）

卡森斯試圖「頂開」對方要攻擊籃框，拜恩斯順勢倒地，讓「表弟」非常不滿朝著他咆哮，還推了趕來想保護隊友的坦圖一把，隨後綠衫軍替補羅齊爾(Terry Rozier)也加入「戰局」，「表弟」隨即「收手」，不過最後「表弟」和羅齊爾都各被給了一次技術犯規。

綠衫軍最後以128比95狂勝勇士，海沃德打了28分鐘就攻下30分、7籃板和4助攻，外帶2抄截，三分球6投4中；主控厄文貢獻19分、11助攻的雙十數據。勇士則以柯瑞繳出23分最高，他單場命中4顆三分彈；杜蘭特則砍下全隊次高的18分。

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞卡森斯湯普森塞爾提克海沃德厄文
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