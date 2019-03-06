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要湖人補組織者而非射手釀禍？　詹皇：從沒遇過傷病這麼多

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▲湖人詹姆斯、快艇加里納利。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)去年夏天選擇投入洛城的懷抱，有一部分的原因是看重這支西區豪門「擅長」與聯盟巨星打交道，而湖人也盡量滿足他的需求，包括以短約找來幾位球風強硬、能組織進攻的資深球員；但他本季依舊得大量持球，沒有外線射手替他拉開空間，反倒打得很吃力。

湖人隊史共16度問鼎總冠軍，不少傳奇球星都曾身披紫金戰袍，他們善於為超級巨星安排好所有的事，對生涯邁入後半段，不希望浪費巔峰期的「詹皇」來說，洛城的確是個好選擇。

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湖人從季前就盡量滿足詹姆斯的需求，允許他返鄉開設「承諾小學(I Promise School)」後再舉行媒體日活動，並依照他的要求，以1年短約找來幾位球風強硬、能組織進攻的資深球員，例如明星控衛朗多(Rajon Rondo)。

湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)曾表明，他不想打造一支和騎士一樣的球隊，但最後詹姆斯還是得回到大量持球的角色，加上當初補進的隊友都不擅長外線投射，無法像他在熱火和騎士時期有人能替他拉開空間，反倒讓他打得更吃力。

▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

這支湖人隊確實不像過去4年的騎士，他們的進攻效率僅名列全聯盟第22。魔術強森打造的這套陣容或許原本能奏效，在去年聖誕大戰擊敗勇士後，他們一度爬上了西區第4，無奈詹姆斯也是在這一戰傷退，隨後的19戰他缺席了18場，紫金軍團的戰績一路狂跌，那段期間僅取得6勝。

更糟糕的是，「詹皇」回歸後也不見好轉，湖人目前排在分區第11，與第8名的馬刺有5.5場勝差。據美國《ESPN》籃球實力指數(BPI)預測，紫金軍團如今晉級季後賽的機率不到1%，看來極有可能連6年無緣季後賽，這讓過去13季從沒缺席季後賽的詹姆斯感到非常糟糕。

前幾周詹姆斯找了一些「當地」的記者到休息室，試圖解釋他們不夠了解自己，所以難以體會為何他無法忍受這樣的失利；他也找了過去4年主要報導騎士新聞的《ESPN》記者格曼納米(Dave McMenamin)訴苦。

從朗多(Rajon Rondo)、「球哥」博爾(Lonzo Ball)再到近期的庫茲馬(Kyle Kuzma)，其他幾位年輕球員英格雷(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)甚至禁區老將錢德勒(Tyson Chandler)也都受到傷病困擾，這讓詹姆斯相當無奈，「我從來沒有在一個賽季遇過球隊陣中有這麼多主力球員受傷的情況，這就是這個賽季發生的事。

▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯與主帥華頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James
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