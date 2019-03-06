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勇士本季5度在主場慘輸20分以上　沒人替補湯神成大隱憂

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▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森兼具三分投射和防守能力。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士6日在甲骨文球場以95比128慘敗給塞爾提克，《The Athletic》記者史雷特(Anthony Slater)統計，這已經是灣區大軍本季第5度在主場狂輸20分以上。後場雙槍之一湯普森(Klay Thompson)的右膝傷情也引起關注，他已為此休養了2場，資深隨隊記者湯普森(Marcus Thompson II)撰文指出，勇士目前陣中沒有替補「湯神」的合適人選，恐成一大隱憂。

自2012年3月12日(當地時間)成為勇士不動先發後，湯普森僅缺陣過24場，而且這段期間的102場季後賽他保持了全勤紀錄，因此他近來傳出右膝不適還進行MRI檢查，讓勇士迷捏了把冷汗；雖然檢查結果沒有大礙，但衛冕軍可能得思考一件事，若是湯普森無法上陣該怎麼辦？

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關於這個問題可以確定的是，湯普森實在很少傷停，還有勇士至今都沒找到能擔任「湯神」替補的合適人選，扛起他能投三分又能防守的重任。勇士資深隨隊記者湯普森撰文指出，幾年前的夏天，主帥柯爾(Steve Kerr)曾請求當「湯神」替補的「巴西閃電」巴柏沙(Leandro Barbosa)留隊，但他最終選擇太陽開給他的2年800萬美金合約。

▲湖人若得到戴維斯，還有機會吸引湯普森的目光？ （圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森兼具三分投射和防守能力。（圖／達志影像／美聯社）

巴柏沙為灣區效力的2季，場均上場15分鐘左右，季後賽則是11分鐘。雖然當初的他也無法扮演砍外線兼防守的角色，但他運用自身的速度和技巧，仍打出高效率，把他放在一哥柯瑞(Stephen Curry)旁邊或帶領第二陣容，都能為球隊注入活力。

自從巴柏沙離隊後，勇士就一直找不到能替補湯普森的球員。「浪花弟」生涯至今保持極佳的健康狀態，上季缺陣9場已創下他生涯新高，在近2戰連續因右膝痠痛缺戰七六人和塞爾提克前，他本季僅因病休過1場。

▲勇士巴柏沙、柯瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴柏沙(左)。（圖／達志影像／美聯社）

克拉克(Ian Clark)曾在2016-17賽季接替了巴柏沙的位置，但他上季選擇轉戰鵜鶘。季中離隊的23歲小將麥考(Patrick McCaw)則擁有不錯的防守能力，但他並不是出色的射手，上季他的三分命中率僅2成38，更適合當伊谷達拉(Andre Iguodala)的替補。

勇士上季曾找來瘋狂射手楊恩(Nick Young)助拳，雖然他身材和湯普森類似，但他的防守欠佳，也沒能有效把握空檔投籃，表現不符球隊的期待，因此衛冕軍去年夏天並未與楊恩續約，改追求雙能衛伊文斯(Tyreke Evans)，但最終並沒有成功；至於去年選秀會以首輪第28順位選進來，想讓他擔任湯普森替補的菜鳥伊文斯(Jacob Evans)，本季多數時間都待在G聯盟。

勇士連續錯失了幾位能替補湯普森的球員，現在只能靠35歲的伊谷達拉和33歲的李文斯頓(Shaun Livingston)繼續苦撐，「湯神」的健康狀況成了灣區大軍挑戰3連霸的一大變數。

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森兼具三分投射和防守能力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森湯神浪花弟
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