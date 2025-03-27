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韓籍投手幾近全滅　韓媒哀嘆：2026年WBC無王牌可戰

▲▼世界12強棒球賽韓國隊 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）還有11個月，韓國媒體已為國家隊拉響警報。韓媒《OSEN》以標題「沒想到竟會如此羨慕日本…韓籍投手恐全滅，WBC亮紅燈」形容韓國棒壇的困境，特別是在與活躍於MLB的多位日本頂級投手相比之下，韓國正面臨「無王牌可用」的危機。

《OSEN》報導提到，日本有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、達比修有、松井裕樹、菊池雄星、千賀滉大、今永昇太等多名投手在大聯盟表現出色，形成堅強的國際戰力。相較之下，韓國近年在國際賽表現不佳，預賽止步成為常態，且可用的頂級投手越來越稀少。

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▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平代表日本國家隊出戰。（圖／達志影像／美聯社）

其中，擁有韓國血統的投手唐尼（Dane Dunning）曾被視為有望加入韓國隊的重要戰力，但他日前遭遊騎兵下放至小聯盟。唐尼2023年曾奪下12勝，幫助球隊奪得世界大賽冠軍，但去年受右肩傷勢影響，表現明顯下滑，防禦率高達5.31，今年春訓也陷入低潮。

唐尼左臂上刺有韓文「同樣的血」的刺青，對韓國非常有認同感，但他在2023年因為髖關節手術錯過WBC，如今再遭降級小聯盟，恐讓他2026年披上韓國戰袍的希望更加渺茫。

《OSEN》也提到，自2023年柳賢振後，韓國已無投手能穩定立足於大聯盟，儘管費城人投手羅斯（Joe Ross）的祖母是韓國人，但他不具備代表韓國參賽的資格。報導最後直言，「在缺乏頂級投手的情況下，韓國只能祈禱唐尼能重拾球威，重返大聯盟。」強烈顯示出韓國隊的人才荒與對國際賽成績的焦慮。

關鍵字： WBCMLBKBO唐尼韓國

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