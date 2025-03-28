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本世紀首人！NBA準狀元飆30分全能數據　率杜克挺進菁英8強

記者游郁香／綜合報導

被看好成為今年NBA選秀狀元的杜克天才弗拉格（Cooper Flagg），今（28）日在NCAA錦標賽對陣亞利桑那大學，徹底擺脫月初的踝傷陰霾，狂飆30分、6籃板、7助攻、3阻攻，並包辦3顆三分球，成為自2000年以來，首位在NCAA一級正規賽（含例行賽與錦標賽）中繳出此數據的球員。

年僅18歲的弗拉格去年還未進入杜克大學，就被選入美國男籃靶子隊，還在夢幻隊眾多巨星面前繳出令人驚豔的超齡表現，他今日代表杜克大學交手亞利桑那大學，在對手重兵盯防下仍能屢次破網。

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▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格再創紀錄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

NBA資深記者歐康納（Kevin O'Connor）讚嘆，「弗拉格現在的進步幅度實在驚人，和短短5個月前相比幾乎判若兩人。他在投籃與控球方面的提升原本並非理所當然，但如今已經確實發生，這也大幅提高了他的上限與未來發展潛力。」

弗拉格此役繳出30分、7助攻、6籃板、3阻攻，並包辦3顆三分球，成為自2000年以來，首位在NCAA一級正規賽（含例行賽與錦標賽）締造此數據的球員。他也是杜克隊史首位在NCAA錦標賽單場拿下至少30分、5籃板、5助攻的球員。

終場前1分56秒，布萊恩（Carter Bryant）命中三分將比分追近，關鍵時刻弗拉格穩穩4罰3中，杜克最後關頭10罰9中，成功鎖定勝局。在弗拉格全能表現帶領下，杜克終場以100比93擊敗亞利桑那大學，勇闖菁英8強（Elite Eight）。

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格的穩定發揮力壓亞利桑那主將洛夫（Caleb Love），儘管對方轟下全場最高的35分，並在下半場連拿15分，一度率隊將19分差距追到只剩5分，終究無法撼動弗拉格的主導力。

這場勝利讓東區頭號種子杜克（34勝3敗）連兩年晉級菁英8強，接下來將與創下「3月瘋」三分球紀錄的阿拉巴馬大學進行1號對2號種子的頂尖對決。若下一場能奪勝，將是杜克隊史第18度前進NCAA 4強。

關鍵字： NCAA杜克弗拉格NBA

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