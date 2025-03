本世紀首人！NBA準狀元飆30分全能數據　率杜克挺進菁英8強

記者游郁香/綜合報導

被看好成為今年NBA選秀狀元的杜克天才弗拉格(Cooper Flagg),今(28)日在NCAA錦標賽對陣亞利桑那大學,徹底擺脫月初的踝傷陰霾,狂飆30分、6籃板、7助攻、3阻攻,並包辦3顆三分球,成為自2000年以來,首位在NCAA一級正規賽(含例行賽與錦標賽)中繳出此數據的球員。

Remarkable how much better Cooper Flagg is now than he was only five months ago. The shooting and ball handling improvement wasn’t guaranteed but it has happened and raises his ceiling in a significant way. pic.twitter.com/B2GyMIrJzl