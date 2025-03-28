本世紀首人！NBA準狀元飆30分全能數據　率杜克挺進菁英8強

Coop at the buzzer‼️???? He’s got 18 at the break. pic.twitter.com/S7fIIOwjfn — Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) March 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

被看好成為今年NBA選秀狀元的杜克天才弗拉格（Cooper Flagg），今（28）日在NCAA錦標賽對陣亞利桑那大學，徹底擺脫月初的踝傷陰霾，狂飆30分、6籃板、7助攻、3阻攻，並包辦3顆三分球，成為自2000年以來，首位在NCAA一級正規賽（含例行賽與錦標賽）中繳出此數據的球員。

Remarkable how much better Cooper Flagg is now than he was only five months ago. The shooting and ball handling improvement wasn’t guaranteed but it has happened and raises his ceiling in a significant way. pic.twitter.com/B2GyMIrJzl — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) March 28, 2025

年僅18歲的弗拉格去年還未進入杜克大學，就被選入美國男籃靶子隊，還在夢幻隊眾多巨星面前繳出令人驚豔的超齡表現，他今日代表杜克大學交手亞利桑那大學，在對手重兵盯防下仍能屢次破網。

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▲杜克天才弗拉格再創紀錄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

NBA資深記者歐康納（Kevin O'Connor）讚嘆，「弗拉格現在的進步幅度實在驚人，和短短5個月前相比幾乎判若兩人。他在投籃與控球方面的提升原本並非理所當然，但如今已經確實發生，這也大幅提高了他的上限與未來發展潛力。」

Cooper Flagg looked UNSTOPPABLE vs. Arizona ????



30 PTS

6 REB

7 AST

3 BLK



Leads the Blue Devils to the Elite Eight ???? pic.twitter.com/I8W30Kqrky — Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2025

弗拉格此役繳出30分、7助攻、6籃板、3阻攻，並包辦3顆三分球，成為自2000年以來，首位在NCAA一級正規賽（含例行賽與錦標賽）締造此數據的球員。他也是杜克隊史首位在NCAA錦標賽單場拿下至少30分、5籃板、5助攻的球員。

終場前1分56秒，布萊恩（Carter Bryant）命中三分將比分追近，關鍵時刻弗拉格穩穩4罰3中，杜克最後關頭10罰9中，成功鎖定勝局。在弗拉格全能表現帶領下，杜克終場以100比93擊敗亞利桑那大學，勇闖菁英8強（Elite Eight）。

弗拉格的穩定發揮力壓亞利桑那主將洛夫（Caleb Love），儘管對方轟下全場最高的35分，並在下半場連拿15分，一度率隊將19分差距追到只剩5分，終究無法撼動弗拉格的主導力。

這場勝利讓東區頭號種子杜克（34勝3敗）連兩年晉級菁英8強，接下來將與創下「3月瘋」三分球紀錄的阿拉巴馬大學進行1號對2號種子的頂尖對決。若下一場能奪勝，將是杜克隊史第18度前進NCAA 4強。