昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪　助熱火爭冠後再創巔峰

▲前熱火後衛努恩將成歐洲最高薪籃球員。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

自2023年4月10日後就消失在NBA賽場的後衛努恩(Kendrick Nunn),本季替希臘強權帕納辛奈科斯效力,繳出場均20.3分、三分命中率40.5%的優異表現。根據義大利記者達萊桑德羅(Luca D’Alessandro)的消息,這位29歲後場好手將與球隊簽下高額延長合約,成為全歐洲薪資最高的籃球員。

Inside of the mind of Kendrick Nunn on THAT dunk from last night ????????@nunnbetter_ @Paobcgr pic.twitter.com/xBEVEKcWuL