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昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪　助熱火爭冠後再創巔峰

▲▼前熱火後衛努恩將成歐洲最高薪籃球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲前熱火後衛努恩將成歐洲最高薪籃球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

自2023年4月10日後就消失在NBA賽場的後衛努恩（Kendrick Nunn），本季替希臘強權帕納辛奈科斯效力，繳出場均20.3分、三分命中率40.5%的優異表現。根據義大利記者達萊桑德羅（Luca D’Alessandro）的消息，這位29歲後場好手將與球隊簽下高額延長合約，成為全歐洲薪資最高的籃球員。

努恩是2018年NBA落選新秀，在邁阿密展開NBA生涯，菜鳥季（2019-20賽季）就打出巔峰，該季他場均攻下15.3分，投籃命中率高達43.9%，最終在新人王票選中名列第2，僅次於現在的灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）。

▲熱火努恩。（圖／CFP）

▲努恩曾幫助熱火打進2020年NBA總冠軍賽。（圖／CFP）

努恩也在2020年幫助熱火一路闖進總冠軍賽，他季後賽共出賽15場，場均能拿6.1分，不過他僅在南灘待了兩季。他因傷缺席整個2021-22賽季，2022-23賽季短暫效力湖人與巫師後便淡出NBA。自2023年4月10日代表華盛頓出賽後，他未曾再獲任何NBA球隊的青睞，只能轉往海外發展。

努恩目前在希臘甲級聯賽打球，是該國強權帕納辛奈科斯的一員，他本累計出賽31場，場均能砍20.3分、三分命中率飆高到40.5%。根據義大利記者達萊桑德羅的報導，他即將與球隊簽下高額延長合約，成為全歐洲薪資最高的籃球員，他的新合約為3年1350萬歐元（約4.8億台幣）。

值得注意的是，此份新合約中未設有NBA跳脫條款（NBA-out clause），等同於努恩未來3季確定會留在帕納辛奈科斯，短期內無法重返NBA。

▲▼前熱火後衛努恩將成歐洲最高薪籃球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲前熱火後衛努恩在希臘聯賽大放異彩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA歐洲熱火納恩希臘

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