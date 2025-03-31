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NCAA最終4強全是1號種子　NBA準狀元領軍的杜克奪冠呼聲最高

記者游郁香／綜合報導

今年NCAA男子最終4強全數出爐，全是1號種子球隊，形成罕見局面，當中最被看好的是「藍魔鬼」杜克大學。根據ESPN BET統計的賠率，杜克以+105榮登奪冠最大熱門，其次為佛羅里達大學（+275）、休士頓大學（+450）以及奧本大學（+500）。

即將在聖安東尼奧舉行的4強對決，杜克對上休士頓一役被開出讓4.5分，另一場佛羅里達對奧本的賽事則由佛羅里達讓2.5分。

杜克從本屆錦標賽開始就是奪冠熱門，目前4戰全勝，平均勝分高達23.5分，幾乎未受挑戰。他們在例行賽期間就已是多間博弈平台投注量最高的隊伍，至今仍是各大賭盤的「潛在賠率災難」。

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▲▼被視為NBA今年選秀準狀元的杜克天才弗拉格，率隊挺進最終4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲被視為NBA今年準狀元的杜克天才弗拉格，率隊挺進最終4強。（圖／達志影像／美聯社）

ESPN BET北美賽事交易總監霍頓（Adrian Horton）表示，「杜克從錦標賽開打前就是最多人下注的球隊，近期的強勢表現也讓投注者持續加碼。從賠率風險來看，我們最大的負擔就是杜克。」

凱薩體育博彩的NCAA賠率主管貝伯特（Patrick Berbert）也透露，「到了這階段，我們非常樂見任何能擊敗杜克的球隊出線。我們對其他隊伍的賠率狀況都相對樂觀。」

整體而言，今年NCAA錦標賽爆冷場次極少，前3輪賽事的讓分熱門球隊戰績為51勝13敗，追平2007年紀錄，成為1985年擴編以來熱門隊伍勝率最高的賽季之一。

▲▼被視為NBA今年選秀準狀元的杜克天才弗拉格，率隊挺進最終4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格（左）。（圖／達志影像／美聯社）

除了杜克能否奪冠引起高度關注，陣中18歲天才弗拉格（Cooper Flagg）被看好成為今年NBA選秀狀元，他也是自2020年以來，少數能在「3月瘋」一路挺進最終4強的準狀元之一；另一位達成此壯舉的是目前效力於魔術的班凱羅（Paolo Banchero）。

雖然最終選秀順位可能不會因為NCAA的4強決戰結果有明顯改變，因為這些頂尖球員通常早已被鎖定，但在踏入NBA之前能帶著如此榮耀離開大學賽場，無疑是職涯初期的一大亮點。

▲▼被視為NBA今年選秀準狀元的杜克天才弗拉格，率隊挺進最終4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANCAA杜克大學弗拉格Cooper Flagg

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