李雅英遭調侃強硬回應　雲豹執行長張建偉IG發道歉聲明

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹執行長張建偉近來惹出風波，他在TPBL職籃副秘書長王志群經營的YouTube頻道《5後時光》中對「電豹女」人氣成員李雅英發表不恰當言論，雖然雲豹29日已發出聲明澄清與致歉，仍無法平息大眾怒火，張建偉今（31）日在個人IG以黑底白字發出道歉聲明，強調會全力承擔應有的責任。

▲桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉。（圖／記者杜奕君攝）

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王志群日前與《5後時光》的客座主持人左從凱一起訪問雲豹執行長張建偉，席間出現飲酒橋段，更有網友反應聽到張建偉要邀請雲豹所屬啦啦隊「電豹女」人氣南韓籍成員李雅英，來坐在王志群、左從凱大腿上，引發軒然大波。

▲李雅英。（圖／記者李毓康攝）

雲豹球團29日下午緊急發出聲明澄清，稱經查證，張建偉在節目中的實際發言為：「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。」「坐在群哥跟小左的中間。」全程並無「坐在腿上」等不當言語，依舊無法平息大眾怒火，張建偉今日在個人IG以黑底白字發出道歉聲明。

以下為張建偉道歉聲明全文

親愛的球迷朋友、各界關心的夥伴們：

近期我在「5後時光」節目中與主持人的談話內容，不僅引發了社會各界的關注與討論，也造成當事人李雅英小姐的困擾與不適，在此向李雅英、電豹女所有成員，以及所有關心此事件的球迷、合作夥伴與社會大眾，誠摯地致上最深的歉意。

李雅英在聲明中指出，這並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。身為啦啦隊電豹女的執行長，我真心感到抱歉，並正視此事件對她本人、電豹女成員，以及球隊形象所造成的影響。

我深知，作為公眾人物，每一句話都有可能產生影響。這次事件是一個重要的提醒，我會虛心接受所有的批評與指教，並全力承擔應有的責任。

台啤永豐雲豹一直以推廣籃球、凝聚正能量為使命，我們深知球隊與啦啦隊的每位成員都值得尊重與看見尊重。未來球隊也會持續自省與學習，並加強團隊訓練與性平教育，確保類似的情況不再發生。

再次向李雅英、所有電豹女成員，以及所有受到影響的朋友們致歉。我將以此為鑑，持續努力，讓雲豹成為一支更成熟、更專業，也更值得信賴的球隊，為台灣體壇的發展貢獻心力。

張建偉

2025年3月31日