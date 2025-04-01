MLB最新球衣銷售榜出爐　大谷翔平穩居人氣王、山本由伸擠進前十

▲ 大谷翔平球衣賣翻！連18個月稱霸球迷購物車。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於3月31日公布最新球衣銷售排行榜，統計自去年世界大賽結束以來的銷售情況。道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平蟬聯榜首，締連續18個月高居銷售冠軍的驚人紀錄，展現超高人氣。

此外，道奇隊的山本由伸則作為投手入榜，名列第10名，是投手中排名最高者。 值得一提的是，這是自2012年鈴木一朗（洋基）與達比修有（遊騎兵）以來，首次有兩位日本選手同時進入前10。

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道奇隊整體人氣相當驚人，包含排名第二的弗里曼（Freddie Freeman）在內，共有6名選手擠進前20名，可見球隊不只戰績亮眼，球星魅力也十足。

最受歡迎的MLB球員球衣排行榜

1. 大谷翔平（洛杉磯道奇）

2. 弗里曼（Freddie Freeman，洛杉磯道奇）

3. 索托（Juan Soto，紐約大都會）

4. 貝茲（Mookie Betts，洛杉磯道奇）

5. 賈吉（Aaron Judge，紐約洋基）

6. 林多（Francisco Lindor，紐約大都會）

7. 哈波（Bryce Harper，費城費城人）

8. 奧圖維（Jose Altuve，休士頓太空人）

9. 阿庫尼亞 Jr.（Ronald Acuña Jr.，亞特蘭大勇士）

10. 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto，洛杉磯道奇）

11. 克蕭（Clayton Kershaw，洛杉磯道奇）

12. 塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.，聖地牙哥教士）

13. 德拉克魯茲（Elly De La Cruz，辛辛那提紅人）

14. 韓德森（Gunnar Henderson，巴爾的摩金鶯）

15. 史金恩茲（Paul Skenes，匹茲堡海盜）

16. K.赫南德茲（Kiké Hernández，洛杉磯道奇）

17. 席格（Corey Seager，德州遊騎兵）

18. 威特 Jr.（Bobby Witt Jr.，堪薩斯皇家）

19. 沃普（Anthony Volpe，紐約洋基）

20. 馬查多（Manny Machado，聖地牙哥教士）