運動雲

>

MLB最新球衣銷售榜出爐　大谷翔平穩居人氣王、山本由伸擠進前十

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平球衣賣翻！連18個月稱霸球迷購物車。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於3月31日公布最新球衣銷售排行榜，統計自去年世界大賽結束以來的銷售情況。道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平蟬聯榜首，締連續18個月高居銷售冠軍的驚人紀錄，展現超高人氣。

此外，道奇隊的山本由伸則作為投手入榜，名列第10名，是投手中排名最高者。 值得一提的是，這是自2012年鈴木一朗（洋基）與達比修有（遊騎兵）以來，首次有兩位日本選手同時進入前10。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇隊整體人氣相當驚人，包含排名第二的弗里曼（Freddie Freeman）在內，共有6名選手擠進前20名，可見球隊不只戰績亮眼，球星魅力也十足。

最受歡迎的MLB球員球衣排行榜

1. 大谷翔平（洛杉磯道奇）

2. 弗里曼（Freddie Freeman，洛杉磯道奇）

3. 索托（Juan Soto，紐約大都會）

4. 貝茲（Mookie Betts，洛杉磯道奇）

5. 賈吉（Aaron Judge，紐約洋基）

6. 林多（Francisco Lindor，紐約大都會）

7. 哈波（Bryce Harper，費城費城人）

8. 奧圖維（Jose Altuve，休士頓太空人）

9. 阿庫尼亞 Jr.（Ronald Acuña Jr.，亞特蘭大勇士）

10. 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto，洛杉磯道奇）

11. 克蕭（Clayton Kershaw，洛杉磯道奇）

12. 塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.，聖地牙哥教士）

13. 德拉克魯茲（Elly De La Cruz，辛辛那提紅人）

14. 韓德森（Gunnar Henderson，巴爾的摩金鶯）

15. 史金恩茲（Paul Skenes，匹茲堡海盜）

16. K.赫南德茲（Kiké Hernández，洛杉磯道奇）

17. 席格（Corey Seager，德州遊騎兵）

18. 威特 Jr.（Bobby Witt Jr.，堪薩斯皇家）

19. 沃普（Anthony Volpe，紐約洋基）

20. 馬查多（Manny Machado，聖地牙哥教士）

關鍵字： MLB美國職棒大谷翔平道奇隊球衣销售

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

粉絲玩笑開過頭？邊荷律嘟嘴「倒讚」引熱議　乖姐呼籲要有分寸

粉絲玩笑開過頭？邊荷律嘟嘴「倒讚」引熱議　乖姐呼籲要有分寸

還沒準備好？佐佐木朗希兩舉動惹怒美球迷：他不是小孩了

還沒準備好？佐佐木朗希兩舉動惹怒美球迷：他不是小孩了

連大谷翔平也驚訝的貝茲「真實面貌」：會不會太誇張了？

連大谷翔平也驚訝的貝茲「真實面貌」：會不會太誇張了？

昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪　助熱火爭冠後再創巔峰

昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪　助熱火爭冠後再創巔峰

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

李雅英遭調侃強硬回應　雲豹執行長張建偉IG發道歉聲明

李雅英遭調侃強硬回應　雲豹執行長張建偉IG發道歉聲明

弗里曼浴室滑倒舊傷復發今缺陣！道奇緊急調整陣容

弗里曼浴室滑倒舊傷復發今缺陣！道奇緊急調整陣容

不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷　怪物狀元生涯6季4度未打滿30場

不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷　怪物狀元生涯6季4度未打滿30場

中國3主力沒來依舊難打？林昀儒衝積分次輪恐遇日本「剋星」

中國3主力沒來依舊難打？林昀儒衝積分次輪恐遇日本「剋星」

賈吉4轟開季！第13次奪單周MVP追平A-Rod 蘇亞雷斯同獲殊榮

賈吉4轟開季！第13次奪單周MVP追平A-Rod 蘇亞雷斯同獲殊榮

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門新聞

粉絲玩笑開過頭？邊荷律嘟嘴「倒讚」引熱議　乖姐呼籲要有分寸

還沒準備好？佐佐木朗希兩舉動惹怒美球迷：他不是小孩了

連大谷翔平也驚訝的貝茲「真實面貌」：會不會太誇張了？

昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪　助熱火爭冠後再創巔峰

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

李雅英遭調侃強硬回應　雲豹執行長張建偉IG發道歉聲明

讀者回應

﻿

熱門新聞

1粉絲惹邊荷律生氣？經紀人回應了

2佐佐木兩舉動惹怒球迷：他不是小孩了

3連大谷也驚訝的貝茲真實面貌：太誇張

4昔NBA落選新秀逆襲成歐洲籃壇最高薪

5張峻瑋接受日本電視台訪問

最新新聞

1NC恐龍球迷不幸身亡　韓職檢查場館

2紅襪豪擲56億！克羅切6年最大合約

3台美混血「費仔」被交易至勇士

4道奇教頭驚訝魚雷球棒符合大聯盟規定

5不打了！鵜鶘宣布雙星提前報銷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366