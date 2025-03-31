中國3主力沒來依舊難打？林昀儒衝積分次輪恐遇日本「剋星」

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

WTT仁川冠軍賽將在4月1日開打，占據世界前4名的3位中國好手全數缺席此站賽事，原本這是台灣一哥林昀儒衝積分的好機會，但他的籤運不佳，次輪恐怕就得碰上高居世界第3的日本「怪物少年」張本智和，兩人過去8次交手，小林以2勝6敗處於劣勢。

中國多名男、女單主力為備戰4月14日登場的澳門世界盃，都選擇跳過此站賽事，包括新科世界第1林詩棟、前球王王楚欽和梁靖崑都缺席，台灣一哥林昀儒、高承睿有望拚積分，但據昨（30）日出爐的籤表，小林16強賽就有大挑戰。

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林昀儒首輪將對戰中國直拍橫打好手薛飛，兩人已多年未曾對決，前一次得追溯到2019年卡達公開賽，當時小林以4比1擊敗對手。

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／資料照）

若4月1日首輪順利過關，林昀儒次輪很可能就得強碰高居世界第3的日本一哥張本智和。兩人過去8度交鋒，小林以2勝6敗處於劣勢。去年巴黎奧運男子團體8強，小林3比2力克張本，不過在去年10月亞錦賽男單8強，小林1比3不敵對方。

台灣二哥「柚子同學」高承睿首戰的對手則是地主一哥張禹珍，對方目前名列世界第12，兩人前一次交手是今年的新加坡大滿貫賽，小高以1比3落敗，但小高曾在去年亞錦賽以3比2險勝張禹珍。

女單方面，台灣一姐鄭怡靜也是籤運不佳，首輪就要對戰大會頭號種子王藝迪，學姊生涯6次對戰王藝迪還沒贏過。黃怡樺則要迎戰日本超新星張本美和，兩人曾兩度碰頭，黃怡樺尚未開胡。

▲柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）