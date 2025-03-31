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粉絲玩笑開過頭？邊荷律嘟嘴「倒讚」引熱議　乖姐呼籲要有分寸

▲▼中信兄弟啦啦隊『2025 全新陣容發佈會』，韓籍團員邊荷律(中)。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟啦啦隊韓籍團員邊荷律(中)。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

兄弟隊人氣韓籍啦啦隊邊荷律在30日下班後，突然間對著觀眾席的球迷比出「倒讚」，並且嘟嘴做出氣憤的模樣，引發了網路上的廣泛討論。根據網上討論，有球迷猜測邊荷律是在回應有人對她比出「倒讚」手勢，討論她是否生氣。隨後，Passion Sisters 經紀人乖姐31日於個人社群發文呼籲大家要有分寸，並強調粉絲應該尊重表演者。

邊荷律自去年來台後人氣急升，她在球場上展現的真性情和開朗形象吸引了大量粉絲的關注。不過，最近她也經歷了身材相關的話題，尤其是在12強賽期間，一些粉絲喊她「胖胖律」，這引發了經紀人乖姐的關注。開幕戰時，邊荷律與同事李丹妃合照，兩人開心擺愛心手勢，但李丹妃卻比讚，這讓邊荷律嘟嘴並回應「倒讚」，隨後她們又一同嬉鬧。

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根據乖姐的社群發文描述，當邊荷律和其他女孩在下班時，疑似有一群球迷在她們面前做出「倒讚」的手勢，並發出「wooo」的聲音。乖姐在文中表示，這樣的行為讓她不禁反問，這真的是表達喜愛的方式嗎？她進一步強調，希望粉絲能保持分寸，並且表示表演者也是普通人，也會因為這樣的言行而感到受傷。

在發文中，乖姐還提到，女性的身材不該成為話題，無論瘦或胖都是正常的身體狀態，並呼籲大家不要輕易評論他人外貌。她也回憶起在12強賽期間聽到男性球迷大聲喊「胖胖荷律」，並直視著他們的眼睛，表達了她的憤怒。

「PS姐妹間，大家會互相砥礪，有時會開玩笑，但絕對是有分寸的，我們跟粉絲間並不是同事關係，很容易從玩笑變成一種霸凌人的方式，請大家要有一定的分寸！。」乖姐說。

此外，乖姐也提到，邊荷律跟其他表演者一樣，並非每時每刻都能保持強大，她曾向經紀人透露過因為怕大家不喜歡她而不敢上場的心情，這讓她十分難過。

她強調，不僅是邊荷律，所有的表演者都應該得到尊重，並且每一位團隊成員都需要被呵護。「今天特別有情緒，因為我的女孩們正在努力進化中，即使我們累到快不行了，大家早上仍集合練舞，要排到晚上，就是想要拿出最好的表演！」

乖姐最後強調，開玩笑的界限要有分寸，「玩笑開過頭就不好笑了。」

關鍵字： 啦啦隊邊荷律網路討論粉絲尊重身材話題

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