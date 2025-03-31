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「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

▲張峻瑋接受日本地方電視台訪問。（圖／翻攝自YouTube／ももスポ【TNCテレビ西日本】）

▲張峻瑋接受日本地方電視台訪問。（圖／翻攝自YouTube／ももスポ【TNCテレビ西日本】）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣出身、擁有「火球男」稱號的軟銀育成右投張峻瑋日前於福岡TNC電視台的《とべとべホークス》節目中初登場，並與五十嵐悠香主播進行專訪。該節目於25日於官方YouTube頻道「ももスポチャンネル」公開。他說出已經學會的簡單日本句子，讓在場主播與工作人員感到印象深刻。

張峻瑋是19歲的年輕新秀，高中畢業就入選U23世界盃的國家隊，他的最快球速可達156公里，並擁有本格派右投的優異表現。他表示，與同年齡的前田悠伍投手關係良好，平時常會一起聊天，悠伍教他日語，而他則教悠伍一些台灣方言。五十嵐主播對他們互相成為「老師」並教授母語的情況表示：「這是一段很美好的關係。」

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談到在日本的生活，張峻瑋提到他對「生菜」感到不習慣，在台灣，蔬菜大多是炒熟後食用，這也顯示出文化上的差異。
在被問及「對日本的聯想」時，張峻瑋展示了自己學會的日語表達，並且提到「壽司」和「生魚片」等詞語。他表示這些日本的美食讓他印象深刻，他也提到很喜歡鮭魚，在台灣很常吃。

此外，五十嵐悠香主播分享了自己在與張峻瑋的訪談中，嘗試以中文自我介紹，但由於不常使用，還是遇到了一些困難。儘管如此，張峻瑋始終帶著笑容聽她說話，並且流利地說出「お疲れ様です」（辛苦了）和「よろしくお願いします」（請多多指教），讓在場的主播和攝影師都對他印象深刻。

張峻瑋也提到，這是他第一次參加日本的電視採訪，他表示自己當時有些緊張，但他對未來的表現充滿期待。隨著他在未來的比賽中不斷成長，大家都對他未來在球場上的表現充滿了期待。

▲張峻瑋接受日本地方電視台訪問。（圖／翻攝自YouTube／ももスポ【TNCテレビ西日本】）

▲張峻瑋接受日本地方電視台訪問。（圖／翻攝自YouTube／ももスポ【TNCテレビ西日本】）

關鍵字： 張峻瑋台灣日本火球男電視訪談

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