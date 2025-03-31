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平野惠一解釋兄弟多位打擊教練原因　扛中華隊教練？他心中有使命

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

平野惠一接受日本棒球作家阿佐智的專訪，他透露個人心中的遠景，卻不僅僅專注於日本的方式，也不僅限於國籍的框架，他的眼光放得更遠，對於球隊和台灣棒球水平的提升，他無所謂國籍或性別的限制，會以廣闊的視野來挑選教練。最後阿佐智好奇他是否有擔任台灣國家隊教練的意圖，他也給出自己心中的答案，也表示幫助台灣棒球發展是最大的使命。

平野表示，短期內他已經有從日本請來打擊教練，並且與社會人棒球的指導者也有進行交流。他提到，對球員來說，他希望提供多樣的選擇，而非僅依賴他一個人的教學。「選擇哪一個方式由球員決定，但選項必須是多樣的。」他也提到，把球員送到美國的頂級訓練設施，學習最新的訓練方法，並且派遣球員去澳職累積經驗。

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平野的視野甚至突破了性別的界限，他首次邀請女性教練——台灣職棒界的首位女性教練，莎拉。當被問及此事時，平野直言：「我不理解這個問題的意思（笑）。她來了，因為她擁有足夠的技能，能夠改變球隊。其他教練也一樣，但為什麼大家對她提問這樣的問題呢？就因為她是女性嗎？」

回顧台灣職棒的歷史，早期有許多日本教練被邀請到台灣，這些教練的工作是將日本棒球先進的經驗帶給當時還處於發展中的台灣棒球。平野表示，台灣棒球已經在過去幾十年從日本學到了不少東西，但現在，他覺得自己的角色應該是進入下一個階段。

他說：「比如說，美國棒球的頂端不需要教練來指導大聯盟球員。像日本一軍球隊也有不需要教練的情況。這些球員更像是依靠自己，當遇到問題時，他們會去尋找建議。台灣棒球現在處於這個金字塔的下方，所以需要更多的教練來進行基礎的指導。」

中信兄弟球隊長期以來一直有著國際視野，不僅與日本的球隊交流，還與來自其他國家的球隊合作。平野帶領球隊進行國際練習賽，並與韓職等球隊進行熱身賽。他強調，這樣的國際交流對球員的發展至關重要，這是他未來要持續推進的計劃。

最後，當被問及是否有意擔任台灣國家隊的教練時，平野迅速回應道：「不，我沒有這個打算。我的工作是幫助台灣棒球的發展，這才是我真正的使命。」他補充道，台灣棒球目前的最大挑戰就是缺乏「台灣棒球」的獨特身份，而他希望能夠幫助創造出屬於台灣自己的棒球風格。

關鍵字： 棒球平野惠一中信兄弟教練台灣

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