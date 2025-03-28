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詹皇目睹吉迪砍進半場壓哨絕殺　公牛10.1秒連3記三分打崩湖人

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）前役完成致勝補籃氣走溜馬，今（28）日「背靠背」作客公牛，卻發生致命失誤，還成為目睹公牛後衛吉迪（Josh Giddey）飆進半場「壓哨絕殺」的最大苦主，紫金大軍最後10.1秒被對手連續命中3顆神奇外線，最終以117比119飲恨。

湖人上周才在主場慘敗給公牛，此戰力求復仇，開賽卻陷入慢熱窘境，靠著詹姆斯妙傳助攻唐西奇（Luka Doncic）投進三分才稍稍止血，被對手打出16比7的猛攻，加上外線遲遲無法打開，首節結束以22比32落後10分。

▲▼湖人天王詹姆斯發生致命失誤，目睹公牛吉迪砍進半場壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湖人天王詹姆斯（左）發生致命失誤，目睹公牛吉迪砍進半場壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）次節連拿10分提振湖人氣勢，洛城改打區域防守奏效，唐西奇與長人海耶斯（Jaxson Hayes）連線「空中接力」，半場尾聲由文森（Gabe Vincent）命中壓哨三分反超比分，洛城以59比58進入下半場。

湖人第3節打出高潮，唐西奇與芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）接連命中外線，唐西奇再助攻詹姆斯完成空接灌籃，拉開雙位數差距。唐西奇完全掌控節奏，還助攻剛被轉正的奇兵古德溫（Jordan Goodwin）投進兩顆三分彈，湖人拉開91比75、16分領先進入第4節。

▲▼湖人天王詹姆斯發生致命失誤，目睹公牛吉迪砍進半場壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛吉迪率隊上演神奇逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

但公牛不甘示弱，在懷特（Coby White）帶動下將16分差距迅速縮小為一半，逼得湖人喊出暫停。唐西奇回到場上後短暫穩住局勢，芝加哥接著卻打出8比0攻勢，持續咬住比分。決勝時刻，赫爾特（Kevin Huerter）命中三分將差距追到1分，里夫斯帶傷砍進關鍵跳投，湖人一度看似鎖定勝利。

然而最後1分鐘風雲變色，吉迪錯失上籃後湖人靠罰球拉開差距，終場前10.1秒，卻被威廉斯（Patrick Williams）投進三分，加上詹姆斯出現致命傳球失誤，懷特隨即再補進一記三分，公牛瞬間將比數改寫為116比115，場上時間僅剩6.1秒。

雖然里夫斯再度投進關鍵球，但終場前吉迪在詹姆斯面前出手高難度的半場壓哨三分，球應聲破網，率領公牛完成不可思議的逆轉秀，氣走湖人。

湖人此役以里夫斯攻下30分最高；唐西奇貢獻25分、10籃板和8助攻；詹姆斯繳出17分、12助攻和5籃板。公牛致勝功臣吉迪飆出25分、14籃板和11助攻的大三元數據。

關鍵字： NBA湖人公牛吉迪詹姆斯唐西奇里夫斯

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