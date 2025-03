棒子越來越長？大谷翔平解密　好萊塢巨星見證開轟嗨到站起來！

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇隊在美國本土主場開幕戰中以5比4險勝底特律老虎,豪取開季三連勝。大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊」先發上陣,在第7局關鍵時刻轟出左外野陽春砲,連續兩場例行賽開轟,成為球隊勝利的重要推手。他在賽後也解密球棒為何越來越長。

當時比數為4比3,七局下兩出局無人壘,大谷面對老虎第三任投手漢斯菲(Brenan Hanifee),在滿球數的情況下鎖定一顆時速95.8英里(約154公里)的外角伸卡球,完美咬中,將球送入左外野看台。這是他繼19日東京開幕戰對小熊的陽春砲後,再次於正式比賽炸裂。

道奇本場比賽展現驚人火力,除了大谷外,艾德曼(Tommy Edman)與T.赫南德茲(Teoscar Hernández)也分別開轟,讓主場觀眾沸騰。好萊塢巨星湯姆漢克斯(Tom Hanks)與NBA傳奇魔術強森(Magic Johnson)也到場觀戰,現場氣氛熱烈,金色字樣的冠軍紀念球衣更為勝利添上光彩。

