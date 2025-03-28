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棒子越來越長？大谷翔平解密　好萊塢巨星見證開轟嗨到站起來！

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊在美國本土主場開幕戰中以5比4險勝底特律老虎，豪取開季三連勝。大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊」先發上陣，在第7局關鍵時刻轟出左外野陽春砲，連續兩場例行賽開轟，成為球隊勝利的重要推手。他在賽後也解密球棒為何越來越長。

當時比數為4比3，七局下兩出局無人壘，大谷面對老虎第三任投手漢斯菲（Brenan Hanifee），在滿球數的情況下鎖定一顆時速95.8英里（約154公里）的外角伸卡球，完美咬中，將球送入左外野看台。這是他繼19日東京開幕戰對小熊的陽春砲後，再次於正式比賽炸裂。

道奇本場比賽展現驚人火力，除了大谷外，艾德曼（Tommy Edman）與T.赫南德茲（Teoscar Hernández）也分別開轟，讓主場觀眾沸騰。好萊塢巨星湯姆漢克斯（Tom Hanks）與NBA傳奇魔術強森（Magic Johnson）也到場觀戰，現場氣氛熱烈，金色字樣的冠軍紀念球衣更為勝利添上光彩。

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大谷賽後受訪時表示，「能在關鍵時刻打出這一棒真的很棒。」但他也坦言，從東京系列賽返美後，時差仍有些影響，「比賽剛開始的時候，身體還會感到睏倦。」

值得注意的是，大谷本季改用全新球棒——從過去使用的34英吋、31.5盎司，調整為長達35英吋、重32盎司（約88.9公分、907克）的加長重款式。他解釋，「為了追求更好的打擊表現，如果覺得這樣更合適我就會嘗試；如果哪天發現短一點的更適合，我也會隨時調整。這就是我一直追求的方向。」

此役結束後，大谷以3戰6安、2轟、打擊率.417、OPS高達1.500的火燙表現，持續在新賽季展現MVP級身手。道奇也迎來自2016年以來首度開季三連勝，朝年度最大目標「連霸」穩步邁進。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平開轟嗨翻主場，加長球棒一揮驚動好萊塢巨星！ （圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊洛杉磯湯姆漢克斯開幕戰

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