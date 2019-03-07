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掛電話1分鐘AD報價曝光　湖人老闆指對手製造假新聞中傷

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▲湖人詹姆斯、鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

▲湖人追求戴維斯失利，老闆珍妮批對手製造假新聞中傷他們。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人極力在2月交易大限前追求鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)，最終雙方沒有共識破局，一名鵜鶘內部的消息來源向《The Athletic》透露，和湖人通完電話1分鐘後，報價就馬上流出，讓他們感到很沮喪湖人老闆珍妮(Jeanie Buss)則直指是其他對手故意製造「假新聞」，「這傷害了我們的年輕球員，並不公平。」

在湖人爭取戴維斯入隊的期間，多位洛城潛力新星包括「球哥」博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)、庫茲馬(Kyle Kuzma)和哈特(Josh Hart)等，全都捲入這個交易風暴，紫金小將各個人心惶惶，甚至影響了他們場上的表現，最後鵜鶘卻無意在季中就送走「一眉哥」，讓那2周的時間成了一場鬧劇。

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▲湖人詹姆斯、鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

▲詹姆斯。（圖／路透）

在交易破局後，《洛杉磯時報》記者透納(Brad Turner)曾爆料，鵜鶘提出要得到4枚首輪籤和2枚次輪籤「非常無理」的要求，終結了雙方的談判。但一位鵜鶘內部的消息來源告訴《The Athletic》，他們對報價內容不斷被曝光感到很沮喪，「我們才和湖人通過電話，1分鐘過後，報價就出現在公開的地方。」

湖人老闆珍妮則認為，這一切都是其他對手製造「假新聞」，例如傳出他們願意用整隊去換戴維斯，故意散布這些故事中傷湖人的化學效應，「那些故事被散布出去，傷害了我們的年輕球員，這並不公平。

在2月交易截止前，《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)曾披露湖人的報價細節，包括3名未來之星博爾、英格雷、庫茲馬，加上3位資深球員朗多(Rajon Rondo)、畢斯利(Michael Beasley)和史蒂文森(Lance Stephenson)，外加2枚未來首輪選秀權，甚至願意幫忙吃下希爾(Solomon Hill)的爛約。

▲湖人詹姆斯、鵜鶘戴維斯。（圖／路透）

▲詹姆斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA鵜鶘一眉哥戴維斯湖人
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