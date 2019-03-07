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批評厄文只要光環不想被罵　巴克利：沒看過這麼悲慘的人

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▲▼厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

來到波士頓第2季，明星控衛厄文(Kyrie Irving)與綠衫軍隊友關係出現裂痕，如何當一名好領袖令他十分苦惱，近日他更向媒體自曝壓力大，成名讓他很難熬；但轉任球評的名人堂球星巴克利(Charles Barkley)一點都不同情他，直言當明星獲得光環自然也要承擔責備，「我沒看過像他這麼悲慘的人」。

厄文雖然曾在去年10月「口頭承諾」會與塞爾提克續約，但本季他與隊友關係緊張，甚至傳出遭到孤立，美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)斷言他今夏必定會離開波士頓，「我告訴我自己，這不是厄文該待的地方，等到7月1日到來的時候，他一定會離開。」

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厄文近日則在媒體面前大吐苦水，他對自己來到球場的路上不斷被攝影大哥跟拍很不自在，「我不是為了讓攝影機對著我的臉，為了成名來這裡打球，這讓我有點難受。年輕時我曾追求這些，但現在我只想要到場上拿出好表現。」

▲綠衫軍塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

對此生涯曾11度入選全明星賽，還拿過年度MVP的大前輩巴克利卻一點也不同情厄文，「我不是很認識厄文，他看起來是個好孩子，但我沒看過像他這麼悲慘的人，他已經擁有這麼多成功的經驗，他已經把整個世界掌握在自己的手中，卻是我看過最悲慘的人。

巴克利提到，「很多人都沒有意識到，當你成為一位明星，我也當過明星球員，你會得到讚譽肯定，但也會受到很多責備，這的確不公平，但事實就是如此。

NBA主席席爾瓦(Adam Silver)上周曾提到，因為社群媒體的發達，很多球員都感到不開心，「我們活在一個很焦慮的時代」；但巴克利並不認同這種說法，「我覺得這大概是席爾瓦說過最愚蠢的話，這些球員一年賺2000、3000甚至4000萬美金，他們一年只要工作6到7個月，住在世界最棒的飯店，他們不會有任何問題。」

▲▼厄文(Kyrie Irving)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA綠衫軍塞爾提克厄文巴克利
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