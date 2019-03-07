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詹皇總得分超喬丹竄史上第4　轟31分無奈看湖人輸金塊

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▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)曾說，他第一次遇見喬丹(Michael Jordan)時，就像看見上帝一般。歷經了16個賽季，他在NBA總得分榜上超越了「籃球之神」，7日面對金塊一役，他在次節最後5分38秒完成一記三分打，生涯總得分來到32295分，超越喬丹的32292分，獨占史上第4位；此役他攻下31分、7助攻和7籃板，末節奮力砍下10分，湖人終場仍以99比115落敗。

過去6戰5敗的湖人，晉級季後賽的機率已經不到1%，雪上加霜的是，「傷病魔咒」持續籠罩著洛城，除了「球哥」博爾(Lonzo Ball)遲遲沒能復出，先發主力英格雷(Brandon Ingram)因肩傷連2場掛免戰牌，「舞王」史蒂文森(Lance Stephenson)帶著腳趾傷勢出賽，禁區老將錢德勒(Tyson Chandler)則是頸部不適缺陣。

對詹姆斯來說，在34歲這個年齡遭遇了容易復發的鼠蹊部傷勢，連17場缺陣創下個人最長的連續缺席紀錄，回歸後卻眼睜睜看著湖人的季後賽希望瀕臨破滅，他的失望之情不言而喻；但《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，早在本季開始前，「詹皇」內心就很清楚可能會歷經這個「過程」，要邁向總冠軍需要時間，「他會保持職業精神，繼續努力拚戰」。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

湖人此役在主場碰上高居西區第2的金塊，首節就被對手灌了43分，陷入18分大幅落後；詹姆斯上半場掃下17分、4籃板和3助攻，並在次節寫下新紀錄。上半場還剩6分43秒，他以一記19呎後仰跳投拿下兩分，單場得分來到12分，生涯總得分追平喬丹的32292分，並在上半場最後5分38秒，在罰球線附近接到朗多(Rajon Rondo)的傳球，直接殺到籃下拋進兩分，還要到加罰機會，完成一記三分打，正式超越「籃球之神」獨占總得分榜第4位

從開賽就一路在對手背後苦追的湖人，第3節打出28對19的反擊，將分差縮小到77比85、8分差；詹姆斯末節開局繼續率隊猛追，先是切入拿下兩分，再送助攻給卡盧索(Alex Caruso)，紫金軍團一度追到85比87，迫使金塊喊出暫停。

「詹皇」隨後又連續上演爆扣想拉近比分，無奈其他隊友不給力，他單節砍下10分仍沒能率隊逆轉，無奈看著紫金軍團以99比115吞下4連敗，與西區第8的快艇之間勝差擴大到6.5場。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇金塊
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