指湖人仰賴小將陷掙扎「不公平」　詹皇挺華頓：他很穩定

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人極有可能連6季被拒於季後賽門外，一哥詹姆斯(LeBron James)近日接受《Lakers Nation》訪問時，點出球隊的難處在於過度仰賴仍在累積經驗的年輕球員，輪替陣容中的前8名就有4位小將，「要求他們在職業生涯第2或第3年就做這麼多是不公平的」。

詹姆斯過去13年皆率所屬球隊打入季後賽，更連8季登上總決賽的舞台，本季卻面臨恐無法擠進分區前8的窘境，對此這位34歲老將點出了難處，「我們陣中有很多球員欠缺經驗」，他提到輪替陣容中的前8名就有4位是年輕球員，要求進入聯盟僅2到3年的小將要達到那麼多要求是不公平的。

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還在養傷的「球哥」博爾(Lonzo Ball)、24歲後衛哈特(Josh Hart)、本季已先發了52場的21歲前鋒英格雷(Brandon Ingram)和腳踝受傷的庫茲馬(Kyle Kuzma)，以及交易大限前被送到快艇的新生代長人祖巴奇(Ivica Zubac)，皆是湖人上半季非常仰賴的主將，他們的年齡都在24歲以下，仍在持續學習摸索的階段。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯說，「你沒辦法在聯盟找到另一支每晚都如此仰賴陣中1、2年級生的球隊，這對這些年輕小將來說並不公平。我希望他們能學習，我也必須明白他們很年輕，可能會犯錯，只能盡可能減少錯誤。」他直言，現在聯盟排名前16的隊伍的主力戰將中，頂多有1、2兩名小將，「這對我們來說很艱難。」

雖然湖人晉級季後賽的希望越來越渺茫，但詹姆斯沒有要責怪任何人，尤其是年輕球員，「我想人生最棒的導師是經驗，要真的去做才能從中學習。」他回憶自己生涯前2年也沒打過季後賽，「我那時還在努力搞懂如何每晚都打出充滿緊迫感的比賽，我完全是靠自己摸索出來，我的身邊沒有太多資深球員能讓我學習，我必須要靠自己。」

至於近來不斷傳出湖人主帥華頓(Luke Walton)恐帥位不保，詹姆斯則站出來力挺，他表示雖然這個賽季起起伏伏，但始終不變的一點是華頓在休息室的聲音，「歷經這麼多傷病，他是那個整季都保持不變、一直很穩定的人。」

▲華頓。（圖／達志影像／美聯社）