詹皇穿「謝謝你MJ 23」戰靴迎紀錄　超喬丹激動掩面：如同奪冠

▲湖人詹姆斯。(圖/路透,下同)

記者游郁香/綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)在7日出戰金塊一役,迎來了一項偉大的里程碑,憑藉次節最後5分38秒的三分打,他的生涯總得分正式超越喬丹(Michael Jordan),獨居史上第4。這一戰他特別穿上Air Jordan 3代戰靴,還在上面寫下,「謝謝你M.J.23」;他賽後直呼太瘋狂,這項成就和贏得總冠軍一樣意義重大。

The @Lakers congratulate @KingJames on becoming 4th all-time in career points! #LakeShow pic.twitter.com/Zgky3FO17e