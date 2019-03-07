詹皇穿「謝謝你MJ 23」戰靴迎紀錄　超喬丹激動掩面：如同奪冠

▲湖人詹姆斯。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人一哥詹姆斯(LeBron James)在7日出戰金塊一役，迎來了一項偉大的里程碑，憑藉次節最後5分38秒的三分打，他的生涯總得分正式超越喬丹(Michael Jordan)，獨居史上第4。這一戰他特別穿上Air Jordan 3代戰靴，還在上面寫下，「謝謝你M.J.23」；他賽後直呼太瘋狂，這項成就和贏得總冠軍一樣意義重大。

The @Lakers congratulate @KingJames on becoming 4th all-time in career points! #LakeShow pic.twitter.com/Zgky3FO17e 請繼續往下閱讀... 2019年3月7日

詹姆斯7日賽前生涯總得分已達32280分，只要再得13分，就能超越兒時偶像喬丹的32292分，他在次節達成這項別具意義的里程碑。上半場還剩6分43秒，他以一記19呎後仰跳投拿下兩分，追平喬丹的32292分，並在次節最後5分38秒，直接殺到籃下拋進兩分，還要到加罰機會，完成一記三分打，正式超越「籃球之神」獨占總得分榜第4位。

史坦波中心趁著暫停時，特別播放了一段影片祝賀詹姆斯，回顧了他生涯首次得分、1萬分、2萬分、3萬分里程碑，以及奪得3座總冠軍的光榮時刻，坐在板凳上的「詹皇」難掩激動以毛巾摀著臉。這一戰他攻下31分，賽後總得分來到32311分，排在他前面的史上第3正是3年前退役的湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)(33643分)。

「在我生涯曾達成的成就中，這一項可以排在最上面，和贏得總冠軍一樣。」詹姆斯賽後感性表示，「對於一個來自俄亥俄州阿克倫的孩子來說，他需要人啟發，需要某種正面的影響，喬丹就是那樣的人。」

「我遠遠看著他的比賽，我想成為像他那樣的人，想像他一樣投出後仰跳投，想和他一樣在灌籃時伸出舌頭，和他一樣有自己的簽名球鞋。」詹姆斯也許下心願，「我希望有一天孩子也能像崇拜喬丹那樣崇拜我。老實說，這實在太瘋狂了。」

詹姆斯的摯友韋德(Dwyane Wade)也在個人Instagram發文祝賀，「我們討論過這項紀錄的可能性，現在成真了。天啊！恭喜我的朋友，你的生涯還沒有結束，只是剛剛開始，你超越的可是喬丹。」