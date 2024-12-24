韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

▲台南市長黃偉哲代表市府與韓國樂天巨人棒球隊正式簽署合作備忘錄。（圖／記者林東良翻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國職棒2025年春訓版圖出現變化，樂天巨人、NC恐龍及Kiwoom英雄隊將移師台灣春訓，分別選定台南及高雄為訓練基地，韓媒《中央日報》指出，台灣成為新寵，美國失去吸引力。

樂天巨人隊已確定以台南國際棒球訓練中心為主要基地，該中心擁有25,000席觀眾席位的現代化球場，規格不輸韓國本土主場。球團相關人士透露，10月已與台南市政府完成協議，看好當地完善的訓練設施。

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去年在美國亞利桑那州土桑春訓的NC恐龍隊，明年則選擇高雄作為第二階段訓練地點。Kiwoom英雄隊也計畫在美國鳳凰城完成首階段訓練後轉赴高雄。韓媒報導提到，還有數支韓職球團原本也有意來台，但因場地檔期競爭未果而改選其他地點。

「匯率是重要考量因素，」一位韓職球團人士指出，「近期美元兌韓元匯率飆升至1,450韓元，若選擇美國，停留費用將增加1.5倍。在台灣不僅能節省成本，氣候條件也相當適合。」

為因應KBO聯盟決定將新球季提前至3月第三週開打，各隊春訓時程獲准提前至1月25日啟動。此次韓職球團大規模選擇台灣，預期將為台韓棒球交流開創新局面。

相較之下，美國的吸引力逐漸下滑。雖然仍有5支球隊赴美，但整體停留時間縮短。主因是美國南部天氣不如預期溫暖，且降雨頻繁。LG雙子隊今年改為先在史考特戴爾訓練後轉赴沖繩。起亞虎隊和SSG登陸者隊則分別選擇爾灣和維洛比奇為第一階段基地。三星獅則是唯一全程以同地點春訓的球隊，其長期在沖繩恩納村駐點。

澳洲也成為熱門選擇，有三支球隊前往：斗山熊隊和韓華鷹隊分別選擇雪梨和墨爾本，KT巫師隊則在吉隆進行首階段訓練。