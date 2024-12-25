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源田壯亮爆婚外情！與菜菜緒系美女交往近1年　台灣約會被抓包

▲▼源田壯亮爆外遇醜聞，向妻子衛藤美彩懺悔 。（圖／截自源田壯亮IG）

▲源田壯亮爆外遇醜聞，向妻子衛藤美彩懺悔 。（圖／截自源田壯亮IG）

記者王真魚／綜合報導

西武獅隊隊長、日本隊主力源田壯亮爆出婚外情風波。據日媒《週刊文春》報導，這位曾被視為模範夫婦的源田，背著前乃木坂46成員妻子衛藤美彩，與一名在銀座高級俱樂部工作的20多歲女性發展地下戀情長達一年。

報導指出，這名外型神似模特兒菜菜緒的女性，不僅經常收到源田甜蜜簡訊，更在今年11月世界12強賽期間遠赴台灣與源田約會。兩人在台北共度兩夜三天，享用小籠包、購買名牌墨鏡，甚至到酒吧狂歡到凌晨。

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更令人意外的是，在12強賽決賽當天，這名女性戴著源田送的戒指、穿著源田贈與的球衣到場觀賽，卻意外與衛藤美彩同處看台。11月28日源田獲頒生涯第七座黃金手套獎時，特地摘下婚戒出席，被指是向這名女性示愛。

源田與衛藤於2019年結婚，育有兩子。衛藤曾公開透露自己患有多囊性卵巣症候群，經過不孕治療後才得以生育。然而在看似美滿的婚姻背後，源田卻暗藏不倫戀情，令人震驚。

日媒直擊這段不倫關係時，源田一度表示「因為有家人在...」，隨後神情恍惚，後續則在經紀人陪同下接受採訪。

源田在經紀人陪同下接受《週刊文春》專訪，坦承自今年3月起與這名女性有不倫關係，懺悔長達50分鐘。

「確實有不倫關係。」源田坦承，談到這段關係的開始時表示，「我一直以來都沒有跟其他女性有過這種事，這點我是有自信的。但可能是因為擔任日本代表隊、獅隊隊長的角色，再加上妻子也是藝人，夫妻一起在媒體曝光的機會增加，讓我感受到很大的壓力和孤獨感。就在那時一時鬼迷心竅...」

當被問及11月28日黃金手套獎頒獎典禮時摘下婚戒一事，源田承認「確實是為了向對方示意」。至於當晚在川越王子飯店的約會，他僅簡短回應：「因為確實有不倫關係...」

面對有關妻子衛藤美彩和這名女性的提問，源田則閃避回應，「因為牽涉到妻子、雙方家庭和相關人士，我現在沒有立場多談。」但他強調，「對家人和社會大眾，我只有道歉的心情。」

對於未來打算，源田表示目前無法思考，「我背叛了球迷，現在連棒球的事都無法去想...」。而當事女性則透過書面回應，「我承認與源田先生有不倫關係，十分抱歉。」

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