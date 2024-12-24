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NBA天才準狀元4度獲ACC單周最佳　專家點名巫師最需要他

記者游郁香／綜合報導

剛度過18歲生日的杜克天才弗拉格(Cooper Flagg)，被視為明年NBA選秀狀元最大熱門人選，他今(24)日第4度獲得ACC(大西洋沿岸聯盟)單周最佳球員，上周他繳出場均18.5分、6.5籃板、3助攻和1.5抄截，依照目前的態勢，ACC年度最佳新秀幾乎是他的囊中之物。

▲▼NBA明年狀元大熱門、杜克天才弗拉格。（圖／翻攝自IG／dukembb）

▲NBA明年狀元大熱門、杜克天才弗拉格。（圖／翻攝自IG／dukembb，下同）

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身高6呎9吋(約206公分)弗拉格，21日才迎來18歲生日，在正式成為杜克大學新生前，他就破例入選美國男籃靶子隊，出戰夢幻隊時繳出驚豔全場的表現，並在今年8月與知名運動品牌「New Balance」達成重磅球鞋合約，連「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)都狂讚，他擁有成為超級明星的潛力。

弗拉格防守能力出色，他的進攻「武器庫」也在不斷擴增，展現了控球潛力以及穩定的運球、投籃能力，身手相當全能，是明年NBA狀元最大熱門，他今日第4度獲頒ACC單周最佳球員，極有可能成為第14位來自杜克的ACC年度最佳新秀。

▲▼NBA明年狀元大熱門、杜克天才弗拉格。（圖／翻攝自IG／dukembb）

弗拉格本季至今替杜克打了12場比賽，繳出場均16.3分、8.6籃板、3.5助攻，外帶1.3火鍋、1.5抄截。

《ESPN》記者楊米斯克(Ohm Youngmisuk)在回答哪一支NBA「樂透區」球隊最需要弗拉格時，點名開季至今僅拿4勝的東區爐主巫師，「自1988年以來，他們只打過10次季後賽。華盛頓從上季開始，總共只贏了15場比賽。同城的NFL球隊指揮官已經擁有隊史最佳的四分衛丹尼爾斯(Jayden Daniels)，華盛頓也需要一位籃球界的超級巨星。 」

▲▼NBA明年狀元大熱門、杜克天才弗拉格。（圖／翻攝自IG／dukembb）

關鍵字： NBANCAA杜克大學弗拉格Cooper Flagg巫師

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