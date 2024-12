NBA天才準狀元4度獲ACC單周最佳　專家點名巫師最需要他

記者游郁香/綜合報導

剛度過18歲生日的杜克天才弗拉格(Cooper Flagg),被視為明年NBA選秀狀元最大熱門人選,他今(24)日第4度獲得ACC(大西洋沿岸聯盟)單周最佳球員,上周他繳出場均18.5分、6.5籃板、3助攻和1.5抄截,依照目前的態勢,ACC年度最佳新秀幾乎是他的囊中之物。

▲NBA明年狀元大熱門、杜克天才弗拉格。(圖/翻攝自IG/dukembb,下同)

身高6呎9吋(約206公分)弗拉格,21日才迎來18歲生日,在正式成為杜克大學新生前,他就破例入選美國男籃靶子隊,出戰夢幻隊時繳出驚豔全場的表現,並在今年8月與知名運動品牌「New Balance」達成重磅球鞋合約,連「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)都狂讚,他擁有成為超級明星的潛力。

