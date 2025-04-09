NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

▲金塊冠軍教頭馬龍遭球團解僱。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

距離NBA例行賽結束僅剩數日，2023年冠軍隊伍金塊今（9）日宣布重大人事異動：解僱總教練馬龍（Michael Malone），並決定不與總經理布斯（Calvin Booth）續約，震撼全聯盟。

BREAKING: The Denver Nuggets have fired coach Michael Malone, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bZoKRx6kgt [廣告]請繼續往下閱讀... April 8, 2025

助理教練阿德爾曼（David Adelman）將擔任本季剩餘賽程的代理主帥。阿德爾曼是前名帥瑞克（Rick Adelman）之子，過去8季在馬龍麾下任助理教練，去年夏天曾接受洛杉磯湖人與克里夫蘭騎士的主帥面試。

Full clean out: The Denver Nuggets are also firing general manager Calvin Booth, sources tell ESPN. Michael Malone and Booth both out today. pic.twitter.com/FvqOAFyOKy — Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2025

馬龍自2015年接掌兵符，任期長達10年，是金塊史上帶隊時間最久、勝場最多的教練，累積戰績471勝327敗，並在2023年帶領球隊奪得隊史首座NBA總冠軍。然而近期球隊陷入4連敗，戰績滑落至47勝32敗，面臨落入附加賽的風險，球團最終選擇與他分道揚鑣。

▲馬龍是金塊隊史最多勝教頭。（圖／達志影像／美聯社）

金塊副董事長克倫克（Josh Kroenke）在接受《Altitude TV》專訪時強調，解僱馬龍並非針對單一事件的反應：「有些趨勢在不同時間點讓我感到相當擔憂，但有時候幾場勝利會掩蓋這些問題，而在職業體育的世界裡，勝負往往會遮蔽很多東西。」

金塊在明星賽前打出8連勝氣勢，但其後戰績僅11勝13敗。克倫克坦言，雖然這個時間點「不理想」，但仍希望這項變動能為球隊在季後賽前激起新的火花，「我相信這支球隊還有未盡的潛力，」他說，「這個團隊還能做到什麼程度？我不知道，也沒有人能肯定。但我相信他們能完成更多。」

▲金塊冠軍教頭馬龍在例行賽倒數階段遭球團解僱。（圖／達志影像／美聯社）

金塊在聲明中寫道，「我們無法用言語表達對馬龍教練的感謝，他自2015年加入球隊以來，為球隊帶來史上最成功的10年，寫下最多勝場紀錄，並帶領我們奪下首冠，謹以最高敬意致謝。」

根據《ESPN》報導，馬龍與布斯自奪冠後關係緊張，兩人形同「冷戰」。球隊在奪冠後決定讓年輕球員如布朗（Christian Braun）、華森（Peyton Watson）扛重任，而普普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗（Bruce Brown）等奪冠功臣則在自由市場離隊。

金塊即將邁入全新局面，當家球星約基奇（Nikola Jokic）將首次在無馬龍帶領下迎接NBA季後賽，這位3屆MVP得主在近況低迷的金塊中依然獨撐大局，但也顯露出罕見的情緒與沮喪，被拍到在場邊低頭沉思，試圖理出球隊困境。