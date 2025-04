NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

▲金塊冠軍教頭馬龍遭球團解僱。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

距離NBA例行賽結束僅剩數日,2023年冠軍隊伍金塊今(9)日宣布重大人事異動:解僱總教練馬龍(Michael Malone),並決定不與總經理布斯(Calvin Booth)續約,震撼全聯盟。

BREAKING: The Denver Nuggets have fired coach Michael Malone, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bZoKRx6kgt

助理教練阿德爾曼(David Adelman)將擔任本季剩餘賽程的代理主帥。阿德爾曼是前名帥瑞克(Rick Adelman)之子,過去8季在馬龍麾下任助理教練,去年夏天曾接受洛杉磯湖人與克里夫蘭騎士的主帥面試。

Full clean out: The Denver Nuggets are also firing general manager Calvin Booth, sources tell ESPN. Michael Malone and Booth both out today. pic.twitter.com/FvqOAFyOKy