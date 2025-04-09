專訪／老將暖授板凳哲學　鄭宗哲大聯盟重逢恩師：終於來了！

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）

記者楊舒帆／專訪

台灣旅美好手鄭宗哲升上大聯盟後，面對新環境保持低調謙遜的態度。他在接受《ETtoday新聞雲》越洋專訪時，坦言自己在隊上個性偏安靜，但透過觀察與主動學習，逐漸適應頂級殿堂的節奏。30歲老將凱納法雷法（Isiah Kiner-Falefa）就像一盞明燈，給予他實用建議。

「他跟我說，很多人都不是一開始就能先發，他在遊騎兵時期那些先發是名人堂等級的選手，他也是從替補學起。」鄭宗哲提到凱納法雷法鼓勵他的話，語氣充滿感激。對他來說，這些話幫助他轉換心態，「我不是強到可以一開始就一直先發的球員，但這樣出發不是壞事，而是一個很棒的學習機會。」

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凱納法雷法以親身經歷告訴他：「先從觀察開始，努力練習、主動發問，抓住每一次上場機會。」這套心法讓鄭宗哲深受啟發，也讓他在剛踏上大聯盟舞台的此刻，有了更清楚的方向。

除了球隊老將的提點，他在旅美初期結識的內野教練羅培茲（Mendy Lopez），也一路陪伴他成長。兩人初識於1A賽季，後來在哥倫比亞冬季聯盟合作密切，羅培茲始終鼓勵他在心理層面建立自信。

「我在2A的時候，他還跟我說『你再不來（大聯盟），我要走了喔！』，昨天終於見到他了，我跟他說『我來了』。」鄭宗哲笑說，兩人終於在大聯盟重逢的這一刻，格外有意義。儘管羅培茲後來升上大聯盟教練團，但從未忘記這位來自台灣的內野手，「他一直跟我聊天，也常稱讚我很棒。」

談到這位恩師，鄭宗哲甚至幽默補充：「他說過想來亞洲當教練，但我跟他說要等我打完大聯盟再一起去！」這段跨越語言與時空的師徒情誼，成為他拼向大聯盟旅程中一段暖心插曲。

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）