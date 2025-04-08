桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

記者王真魚／綜合報導

海盜旅美小將鄭宗哲今天升上大聯盟，成為台灣第18位站上大聯盟舞台的球員，全台球迷歡欣鼓舞。樂天桃猿新洋將波賽樂（Beau Sulser）也特別感到驕傲與興奮。原來他與鄭宗哲曾在海盜體系2A、3A時期當過隊友，更有趣的是，鄭宗哲是他的「房客」。

波賽樂笑說，「我比大家早知道他要上去了，因為他住在我家！」今天一抵達球場，他就迫不及待向隊友林立分享這個好消息，「你知道Z上大聯盟了嗎？他真的是一個很讚的人。」

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▲「我是他房東！」樂天洋投波賽樂曝與鄭宗哲的特殊緣分 。（圖／記者王真魚攝）

談起這段緣分，波賽樂透露，兩人曾一起在2A、3A奮戰，「我都叫他Z，我真的很興奮，他是個努力又謙虛的球員，得知他被叫上去，讓我想起自己升上大聯盟的那一天，當時他也傳訊恭喜我，現在換我為他感到驕傲。」

「上大聯盟是每位球員的夢想，Z又讓我回想到那時的感覺，真的會起雞皮疙瘩。」波賽樂興奮說道。

他也進一步透露兩人的另一層關係，「其實我是他的房東，目前他在3A，是租我的房子。當然現在不是了，因為他被叫上大聯盟了（笑）。」他直呼這段緣分實在奇妙，「世界真的很小。」

波賽樂今年首度加入中職，來台前就曾主動聯繫鄭宗哲，詢問台灣職棒與樂天桃猿的相關狀況。他回憶，「當時還在跟樂天洽談，就有傳訊息問他，他和我分享很多資訊，包括這裡的打者很會打界外球、球迷很多、比賽氛圍很棒，還有提到林立是他最好的朋友。所以春訓的第一天，我立刻和林立打招呼。」

而在鄭宗哲升上大聯盟的消息曝光前，波賽樂其實早就透過訊息傳達祝福，「我昨天就傳了，因為我比大家早知道，哈哈哈！」

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）

加入中職第一年，波賽樂已經在一軍出賽一場，5日對台鋼雄鷹先發5局被敲7安，失掉3分、2分責失吞敗。

對於目前在中職的觀察，波賽樂指出，台灣打者的特色在於選球能力強、非常擅長纏鬥，「跟美國打者相比，這裡真的很不同，我也在學習如何解決這類型的打者，希望自己能幫助球隊打出好成績。」

波賽樂過去也曾效力韓職，並表示，「無論是韓職、日職或中職，這些聯盟的打者水準都很高，跟美國不同的是，這裡比較少用三振解決對手。」

他強調，在美國雖以中繼為主，但其實小聯盟期間多為先發，對先發並不陌生，「我還在調整狀態，第一場可能太興奮，出力太多，希望接下來能更穩定。」

