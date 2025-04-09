金塊10年教頭馬龍下台內幕曝　防守崩盤＋休息室失控早有前兆

▲金塊當家球星約基奇（右）近期情緒低落，外界認為是促成高層改革的關鍵因素。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊在例行賽僅剩3場的情況下，無預警宣布開除執教10年的冠軍教頭馬龍（Michael Malone），《The Action Network》專欄作家摩爾（Matt Moore）撰文揭露內幕，直指這是一連串「全面崩解」的結果，防守失序、球員疏離、戰術失靈，以及和總經理布斯（Calvin Booth）的內鬥，最終讓馬龍無法挽回局勢。

金塊季初防守崩盤，雖一度穩住，但隨後又一場比一場下滑。摩爾表示，這使得媒體不得不一再問馬龍關於防守的問題，即便球隊贏球也一樣，「當我們問到進攻問題時，馬龍總會話鋒一轉、重提防守，因為他知道那才是真正的問題。但過去這一個月，他的語氣改變了。」

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▲金塊10年主帥馬龍因防守失控與球員信任崩解遭解僱。（圖／達志影像／美聯社）

「他開始公開談論自己無法激發球隊，承認自己在執教上的失敗，表示自己必須更有效地激勵球員投入與執行。」摩爾指出，金塊不僅輪轉與補位出問題，連防守專注力也很鬆散，球員間的溝通幾乎不存在，「馬龍近一個月來呈現出一種前所未見的無奈。他知道球員已經不聽他的，而他也聰明到明白這代表什麼。」

消息來源透露，金塊球員近幾個月對防守體系與輪替安排的調整感到越來越沮喪，特別是針對依賴對位策略的複雜化設計，「他們希望簡化，而不是被迫在變動中迷失。」

▲金塊一哥約基奇將在沒有馬龍的情況下，首度迎接季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

根據摩爾的消息，丹佛當家頭牌約基奇（Nikola Jokic）並未要求球隊開除馬龍，「我不認為也從未相信約基奇會主動去請求開除任何人，他這次也沒有這麼做。」

這位3屆年度MVP失去自己加入NBA以來唯一的總教練，一位幫助他成長為超級球星的導師，想必心情很沉重。摩爾直言，約基奇本季打出生涯最佳表現，他卻前所未有的痛苦，場上場下的失落與沮喪早已溢於言表，他在對勇士比賽中低頭沉默的畫面引起管理層警覺，「金塊全隊上下都知道，自己正讓處於生涯巔峰的約基奇失望。他們感到內疚，而這更加深了壓力。」