運動雲

>

唐西奇無奈澄清自己是在噴球迷　湖人隊友爆料他被裁判「針對」

記者游郁香／綜合報導

湖人「金童」唐西奇（Luka Dončić）在今（9）日對雷霆一役遭驅逐出場，引發巨大爭議，他賽後表示，自己末節是在嗆場邊球迷，跟裁判一點關係都沒有，卻領到第2次技術犯規，隊友范德比爾特（Jarred Vanderbilt）則爆料，唐西奇吞下第1次技術犯規後，他聽到裁判說，「我可以跟任何人講話，但不包括Luka。」

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人金童唐西奇澄清自己是在跟場邊球迷互嗆，卻被裁判趕出場。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐西奇在末節還剩7分40秒被趕出場，成了這場關鍵戰役的重大轉折點，湖人從原本領先大崩盤，最終以120比136慘輸，火箭因此正式鎖定西區第2種子，湖人若想穩住分區第3，剩餘3場比賽必須至少贏2場，才能避免被金塊或灰熊追上。

根據統計，NBA歷史上78支總冠軍隊伍中，有76支例行賽排名前3，顯示種子排序對於爭冠的重要性不言而喻。

對於自己被趕出場，唐西奇賽後受訪時澄清，「我從來沒讓球迷被趕出場過，從來沒有。但如果他們要講話，我也會回嘴，就像我一直以來做的那樣。這件事跟裁判一點關係都沒有，所以我真的不明白為什麼會那樣。」他語氣中難掩無奈。

湖人前鋒范德比爾特則爆料，唐西奇領到第1次技術犯規時，當時吹判的裁判奧爾（J.T. Orr）曾說，「我可以跟任何人講話，但不包括Luka。」讓他覺得唐西奇領到的技術犯規似乎與「私人恩怨」有關。

這一戰的主裁判布洛斯（Tony Brothers）在聯合採訪中解釋，唐西奇第1個技術犯規是因為「對裁判噴髒話」，第2次則是因他「直視一名裁判並使用粗俗語言」。

▲▼湖人唐西奇、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人輸掉關鍵卡位戰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

灌籃遭放倒！NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔　對手跪地祈禱

灌籃遭放倒！NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔　對手跪地祈禱

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

金塊10年教頭馬龍下台內幕曝　防守崩盤＋休息室失控早有前兆

金塊10年教頭馬龍下台內幕曝　防守崩盤＋休息室失控早有前兆

專訪／老將暖授板凳哲學　鄭宗哲大聯盟重逢恩師：終於來了！

專訪／老將暖授板凳哲學　鄭宗哲大聯盟重逢恩師：終於來了！

快訊／2025亞洲盃男籃賽分組出爐　中華男籃將再碰紐西蘭、菲律賓

快訊／2025亞洲盃男籃賽分組出爐　中華男籃將再碰紐西蘭、菲律賓

【耍帥翻車？】騎士催油門衝過頭...自摔跌坐在地

熱門新聞

灌籃遭放倒！NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔　對手跪地祈禱

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔

2前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

3夜店倒塌　兩位前大聯盟好手罹難

4NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

5猿洋將竟是鄭宗哲房東！早知他會上去

最新新聞

1柯瑞復活！勇士狂勝38分　太陽幾乎出局

2湖人隊友爆料唐西奇被裁判「針對」

3唐西奇與球迷互嗆被趕出場！湖人落敗

4金塊主帥堅持用衛少惹惱總管

5遭爆料伙食品質下滑　樂天回應：改善

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366