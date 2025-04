唐西奇無奈澄清自己是在噴球迷　湖人隊友爆料他被裁判「針對」

記者游郁香/綜合報導

湖人「金童」唐西奇(Luka Dončić)在今(9)日對雷霆一役遭驅逐出場,引發巨大爭議,他賽後表示,自己末節是在嗆場邊球迷,跟裁判一點關係都沒有,卻領到第2次技術犯規,隊友范德比爾特(Jarred Vanderbilt)則爆料,唐西奇吞下第1次技術犯規後,他聽到裁判說,「我可以跟任何人講話,但不包括Luka。」

▲湖人金童唐西奇澄清自己是在跟場邊球迷互嗆,卻被裁判趕出場。(圖/達志影像/美聯社)

唐西奇在末節還剩7分40秒被趕出場,成了這場關鍵戰役的重大轉折點,湖人從原本領先大崩盤,最終以120比136慘輸,火箭因此正式鎖定西區第2種子,湖人若想穩住分區第3,剩餘3場比賽必須至少贏2場,才能避免被金塊或灰熊追上。

根據統計,NBA歷史上78支總冠軍隊伍中,有76支例行賽排名前3,顯示種子排序對於爭冠的重要性不言而喻。

對於自己被趕出場,唐西奇賽後受訪時澄清,「我從來沒讓球迷被趕出場過,從來沒有。但如果他們要講話,我也會回嘴,就像我一直以來做的那樣。這件事跟裁判一點關係都沒有,所以我真的不明白為什麼會那樣。」他語氣中難掩無奈。

Jarred Vanderbilt says when Luka Doncic picked up his first technical foul, referee J.T. Orr said he would “talk to anybody but Luka.” Vanderbilt said that the techs Doncic received “seem personal” pic.twitter.com/v7UGsaO8JW