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金塊主帥馬龍堅持用衛少惹惱總管　兩人對立雙雙被Thank you

▲▼金塊主控莫瑞、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克近期失誤連連，主帥馬龍關鍵時刻仍堅持用他。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊冒險在季後賽卡位戰關鍵期開除首冠教頭馬龍（Michael Malone）與總經理布斯（Calvin Booth），兩人不合也正式浮上檯面。據報導，自2023年奪冠後，兩人關係就因人事與組隊理念不同而惡化，上周馬龍在關鍵時刻選擇讓衛斯布魯克（Russell Westbrook）上場，不用年輕球員，讓布斯感到沮喪。

《The Athletic》披露，馬龍與布斯之間早有分歧，從陣容建構到用人方式均意見相左。布斯希望馬龍給那些他選進的年輕球員更多機會，而非過度依賴老將。消息來源舉例，上周馬龍在數個關鍵時刻選擇讓衛少上場，而非2年級後衛皮克特（Jalen Pickett），布斯對此很失望。

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布斯自2017年加入金塊，2020年起擔任總管，今年正值合約最後一年。儘管本季曾接近續約，但該提案後來遭撤回。布斯受訪時說，「我非常感激這段歷程，沒有遺憾。我已盡力完成我的工作。」

▲▼金塊開除主帥馬龍、總經理布斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊開除主帥馬龍，他與總經理布斯長期不合浮上檯面。（圖／達志影像／美聯社）

布斯主導打造出2023年奪冠陣容，但部分操作也招致批評，包括提前續約表現未達預期的納吉（Zeke Nnaji），簽下沙里奇（Dario Šarić）後卻被馬龍冷凍，還有為了替衛少清出空間，用光所有次輪籤並送走傑克森（Reggie Jackson），沒有留下任何靈活操作的空間。

市場上原本唯一具交易價值的小波特（Michael Porter Jr.）也因合約與場上表現影響，交易熱度冷卻，加上高層早在兩個月前就明確表示「不准動」小波特，讓布斯陷入進退兩難處境。

▲▼金塊開除主帥馬龍、總經理布斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊總經理布斯人際領導能力也備受質疑。（圖／達志影像／美聯社）

這一連串人事與陣容決策，使金塊陣容結構開始鬆動。更致命的是，高層之間出現「馬龍派」與「布斯派」。據了解，隊內工作人員被迫站隊，跨部門溝通陷入僵局。

布斯的人際領導能力也備受質疑。他曾在媒體面前表示，「我們只有9位真正能用的球員」，這番言論被外界解讀為公然質疑小波特與年輕球員表現，進一步引發休息室不滿。

關鍵字： NBA金塊馬龍布斯約基奇衛斯布魯克

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