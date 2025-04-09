柯瑞復活！勇士狂勝38分　太陽剩1線生機KD依舊無法打

STEPH. TURNAROUND. TOO SMOOTH.



He's got 13 of the Warriors' 26 in the 1Q on TNT ????‍???? pic.twitter.com/QO8x4q9Cuq — NBA (@NBA) April 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

前役意外10投1中僅拿3分的灣區天王柯瑞（Stephen Curry），今（9）日對太陽之戰大復活，上場26分鐘就掃下25分、9籃板和6助攻，勇士在首節就拉開13分領先，最大差距達41分，終場以133比95大勝38分。吞下7連敗的鳳凰城，打進附加賽的唯一希望是接下來3戰全勝，且獨行俠要3場全敗。

勇士上半場就拉開69比43的大幅領先，柯瑞前2節拿下19分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）斬獲17分。灣區軍團下半場一度將分差擴大到41分，主力末節全數「提早下班」，終場以133比95狂勝38分，戰績變成47勝32負。

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▲柯瑞火力全開攻下25分，率勇士擊潰太陽搶下關鍵勝利。（圖／達志影像／美聯社）

目前勇士、金塊、快艇和灰熊4隊戰績完全相同，快艇憑藉對戰成績優勢，上升至第4名，金塊第5、勇士第6、灰熊第7。

灣區軍團接下來將對上馬刺、拓荒者和快艇，若3戰全勝就確定鎖定前6種子，不用打附加賽；若拿下兩勝，搭配其他球隊失利，也有機會直接晉級季後賽。

▲柯瑞此戰大復活，目前勇士暫居西區第6。（圖／達志影像／美聯社）

太陽則持續向下沉淪，吞下7連敗後瀕臨淘汰邊緣。他們唯一晉級附加賽的機會，是接下來3戰全勝，同時獨行俠3連敗，才能「奇蹟生還」。太陽此役以布克（Devin Booker）攻下21分最高，但團隊命中率跌破4成，三分球更是43投僅12中，命中率僅27.9%，進攻端全面熄火。

雪上加霜的是，鳳凰城當家投牌杜蘭特（Kevin Durant）今日雖進行了投籃訓練，但根據主帥巴登霍澤（Mike Budenholzer）的說法，他預計不會出戰明日對雷霆的比賽，「如果他明天要打，除非這段時間出現很大的進展。」

▲布克（左）拿下太陽全隊最高的21分，無奈球隊苦吞7連敗，季後賽希望渺茫。（圖／達志影像／美聯社）