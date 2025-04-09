運動雲

>

柯瑞復活！勇士狂勝38分　太陽剩1線生機KD依舊無法打

記者游郁香／綜合報導

前役意外10投1中僅拿3分的灣區天王柯瑞（Stephen Curry），今（9）日對太陽之戰大復活，上場26分鐘就掃下25分、9籃板和6助攻，勇士在首節就拉開13分領先，最大差距達41分，終場以133比95大勝38分。吞下7連敗的鳳凰城，打進附加賽的唯一希望是接下來3戰全勝，且獨行俠要3場全敗。

勇士上半場就拉開69比43的大幅領先，柯瑞前2節拿下19分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）斬獲17分。灣區軍團下半場一度將分差擴大到41分，主力末節全數「提早下班」，終場以133比95狂勝38分，戰績變成47勝32負。

▲▼勇士柯瑞、太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯瑞火力全開攻下25分，率勇士擊潰太陽搶下關鍵勝利。（圖／達志影像／美聯社）

目前勇士、金塊、快艇和灰熊4隊戰績完全相同，快艇憑藉對戰成績優勢，上升至第4名，金塊第5、勇士第6、灰熊第7。

灣區軍團接下來將對上馬刺、拓荒者和快艇，若3戰全勝就確定鎖定前6種子，不用打附加賽；若拿下兩勝，搭配其他球隊失利，也有機會直接晉級季後賽。

▲▼勇士柯瑞、太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞此戰大復活，目前勇士暫居西區第6。（圖／達志影像／美聯社）

太陽則持續向下沉淪，吞下7連敗後瀕臨淘汰邊緣。他們唯一晉級附加賽的機會，是接下來3戰全勝，同時獨行俠3連敗，才能「奇蹟生還」。太陽此役以布克（Devin Booker）攻下21分最高，但團隊命中率跌破4成，三分球更是43投僅12中，命中率僅27.9%，進攻端全面熄火。

雪上加霜的是，鳳凰城當家投牌杜蘭特（Kevin Durant）今日雖進行了投籃訓練，但根據主帥巴登霍澤（Mike Budenholzer）的說法，他預計不會出戰明日對雷霆的比賽，「如果他明天要打，除非這段時間出現很大的進展。」

▲▼勇士柯瑞、太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克（左）拿下太陽全隊最高的21分，無奈球隊苦吞7連敗，季後賽希望渺茫。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士太陽柯瑞布克

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

灌籃遭放倒！NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔　對手跪地祈禱

灌籃遭放倒！NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔　對手跪地祈禱

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

金塊10年教頭馬龍下台內幕曝　防守崩盤＋休息室失控早有前兆

金塊10年教頭馬龍下台內幕曝　防守崩盤＋休息室失控早有前兆

專訪／老將暖授板凳哲學　鄭宗哲大聯盟重逢恩師：終於來了！

專訪／老將暖授板凳哲學　鄭宗哲大聯盟重逢恩師：終於來了！

快訊／2025亞洲盃男籃賽分組出爐　中華男籃將再碰紐西蘭、菲律賓

快訊／2025亞洲盃男籃賽分組出爐　中華男籃將再碰紐西蘭、菲律賓

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

熱門新聞

灌籃遭放倒！NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔　對手跪地祈禱

前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

多明尼加夜店倒塌至少釀66死　前中日洋砲、大聯盟棒球浪人罹難

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

桃猿洋將曝與鄭宗哲奇妙緣份！早知他要上大聯盟：他是我房客啦

專訪／鄭宗哲接電話一句話讓教練笑了！揭老婆反應比自己更激動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA灰熊菜鳥「頭著地」驚悚重摔

2前啦啦隊嘲諷富邦悍將「戰績永遠墊底」　炎上2天！道歉了

3夜店倒塌　兩位前大聯盟好手罹難

4NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

5猿洋將竟是鄭宗哲房東！早知他會上去

最新新聞

1柯瑞復活！勇士狂勝38分　太陽幾乎出局

2湖人隊友爆料唐西奇被裁判「針對」

3唐西奇與球迷互嗆被趕出場！湖人落敗

4金塊主帥堅持用衛少惹惱總管

5遭爆料伙食品質下滑　樂天回應：改善

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366