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唐西奇與球迷互嗆被趕出場！湖人大崩盤落敗　詹皇：不懂裁判

記者游郁香／綜合報導

湖人今（9）日再戰聯盟龍頭雷霆，只要取勝就能鎖定季後賽，甚至有機會取得分組第1，卻因為「金童」唐西奇（Luka Dončić）末節一次與球迷互噴，領到第2次技術犯規遭驅逐，局勢急轉直下。洛城隨後被打出24對8的猛攻，最終以120比136慘敗，賽後天王詹姆斯（LeBron James）直言「不懂裁判」。

比賽進行到末節還剩7分40秒，唐西奇在一次強攻禁區得手後，幫助湖人以108比107反超。不過他在退防時與場邊球迷有「言語交流」，遭裁判判定技術犯規，由於這是他本場第2次技術犯規，因此被直接驅逐出場。

▲▼湖人唐西奇、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

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▲唐西奇（左）末節因與球迷互嗆被裁判吹判第2次技術犯規，成為這場比賽的轉折關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇的話語是否針對裁判引發爭議，但吹判已不可逆轉，雷霆一哥亞歷山大-吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）把握技術犯規罰球將比分追平，隨後湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也吞下一次技術犯規，SGA再度罰進，雷霆取得反超。

湖人靠里夫斯（Austin Reaves）兩罰命中一度要回領先，但洛城舊將卡魯索（Alex Caruso）立刻以一記三分還以顏色，幫助雷霆取得112比110領先，自此氣勢全倒向主隊。

在被趕出場之前，唐西奇以15投7中攻下23分、5助攻和3籃板，包辦3顆三分球，他離場後，湖人被打出24對8的猛攻，最終以120比136慘敗，沒能贏下這關鍵一勝，賽後戰績來到48勝31敗，雖仍排在西區第3，但僅領先金塊與灰熊1場勝差，與第7名的差距也縮小至1.5場。

▲▼湖人唐西奇、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯直言不懂裁判為何要把唐西奇與球迷互嗆，當成是針對自己。（圖／達志影像／美聯社）

湖人天王詹姆斯賽後直言，從唐西奇被趕出場開始，接下來的比賽變得十分詭異，「我不懂為什麼裁判要把事情當成是針對他個人的。他已經給了唐西奇一次技術犯規，唐西奇自己也知道。當時唐西奇是在和場邊一位球迷互嗆，那就像他平常會做的那樣，結果裁判覺得那是在針對自己。」

該名與唐西奇互噴的雷霆球迷賽後告訴《ESPN》，自己當時對著唐西奇大喊，「你太矮投不進」，唐西奇命中投籃後就轉身爆粗口，剛好被裁判看到而吞下技術犯規。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）則無奈表示，「這原本是一場精彩的比賽，但最後的收尾卻不是每一位籃球迷所期望的，因為某些人做出了一些決定。」

關鍵字： NBA湖人雷霆唐西奇詹姆斯詹皇

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