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日雜誌：日本棒球為何輸給台灣？　1結果認定台灣成功並非偶然

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣今年在世界棒球12強賽中擊敗日本，一路爆冷奪冠引發熱烈討論。日本資深媒體人矢板明夫指出，日本著名體育雜誌「Number Web」公布該雜誌網站2024最受關注文章，正是分析日本為何敗給台灣隊的文章。

文章提到，11月24日的決賽對日本隊而言是一場「令人震驚的失利」。當比賽以一個一壘飛球的雙殺打結束時，台灣隊的歡慶場面與日本選手愣住發呆的反應，形成了鮮明對比。

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日本投手翁田大勢回顧這場比賽時表示，記憶中日本一直是國際比賽常勝軍，「這是我第一次見證日本隊在國際賽場上的失利，心中充滿了不甘心。」他在頒獎典禮後甚至立即取下胸前的銀牌。

文章分析指出，日本隊在本屆賽事中與台灣隊交手三次。第一場比賽，日本隊憑藉投手才木浩人的出色表現以3比1取勝；第二場交鋒則以9比6再度勝出。然而在決賽中，台灣隊的投手群成功壓制日本打線，讓對手僅擊出4支安打。台灣隊選手每場比賽後修正自身錯誤、逐步提升，而日本隊未能做到這一點，最終在決賽中遭遇滑鐵盧。

對於台灣投手的表現，文章指出，「台灣的投手們毫不畏懼，主動出擊，頻頻將球投進好球區。直球對決的打法讓日本打者難以適應。」外野手桑原將志也稱讚台灣隊的守備穩定且毫無失誤，為整場比賽掌控了流暢的節奏。他表示，「台灣選手的腿部力量與反應速度非常出色，適應現代棒球的快節奏。」

矢板明夫文章中還提到，多位日本球員認為，台灣的成功並非偶然，而是選手們不斷學習與進步的結果。許多台灣年輕選手選擇赴日留學，學習日本的棒球技術，逐漸形成與日本相抗衡的實力。「台灣選手展現了強大的潛能、成熟的戰術以及出色的精神力，使得他們能在國際賽場上取得成就。」

日本隊首席教練金子誠表示，「距離2026年WBC還有一年多，台灣可能在這一賽事中表現得更好。」他強調，亞洲棒球市場的持續成長對日本隊來說既是機遇也是挑戰，「這次的決賽不僅是一次失利，更敲響了日本棒球未來發展的重要警鐘。」

關鍵字： 世界棒球12強台灣日本矢板明夫

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