拉文倒數1.6秒突破上籃致勝　「重打0.5秒」七六人感覺輸2次

▲公牛拉文(左)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

高居東區第4的七六人在7日作客風城一役踢到鐵板，雖一度在末節最後6分01秒拉開10分領先，卻擋不住「灌籃王」拉文(Zach LaVine)的火力，他在最後5分半鐘連砍13分，包括終場前1.6秒那記反超比數的突破上籃，率隊以108比107氣走對手。

.@ZachLaVine (39 PTS) defended home court in a 108-107 W against the Sixers! #BullsNation pic.twitter.com/PIsKFlPtTp 請繼續往下閱讀... 2019年3月7日

七六人與公牛7日打出一場激烈的拉鋸戰，前2節單節得分完全一樣，戰成57比57；費城直到末節中前段才憑藉一波12比6的攻勢，將分差擴大到98比88、10分差，但公牛沒有因此洩氣，當家得分王拉文最後5分半鐘挺身狂飆，不斷切到籃下取分，還命中一記三分球，與長人羅培茲(Robin Lopez)聯手追分。

拉文最後3分41秒切入拿下兩分，雙方戰成98平，再度讓比賽回到原點，隨後七六人新人王西蒙斯(Ben Simmons)連切帶罰帶動一波7比3攻勢，一度在巴特勒(Jimmy Butler)最後1分52秒命中兩罰後，取得4分領先；不過七六人始終無法封鎖拉文的火力，公牛「灌籃王」很快又把比數扳成105平。

最後4.8秒，巴特勒兩罰俱中，讓七六人保有107比106、1分領先，公牛喊出暫停；暫停過後，拉文發球，他接到羅培茲的回傳球後，從弧頂突破直接拉桿上籃放進兩分，在終場前1.6秒將比數改寫為108比107，雖然他的加罰不進，但費城也沒能把握最後一擊機會，發邊線球遭到抄截，公牛以108比107氣走對手。

▲公牛拉文。（圖／CFP）

比賽最後出現了一段插曲，當所有人都以為比賽已經結束，球員往休息室移動，球迷也開始散場時，七六人教頭布朗(Brett Brown)找裁判溝通，裁判重新審視畫面後，認定費城發球時，記錄台提前「開錶」，因此又把兩隊球員叫回來重打最後0.5秒，無奈巴特勒球沒拿穩，再次錯失最後一擊，費城主將哈里斯(Tobias Harris)賽後尷尬表示，「這感覺很像輸了2次。」

It was a funny ending for those who didn’t see Sixers - Bulls double undertime. pic.twitter.com/eexM14JJSp — LosRealAli West (@LosRealAli) 2019年3月7日

此役拉文拚戰了36分鐘，以26投14中攻下39分、5籃板和4助攻，他是公牛能克服10分落後，險勝1分的最大功臣，這也是他本季第10度單場得分突破30大關，但他賽後不居功，「這就是我的工作，確保球隊能得到分數，當那個接管比賽的人，我以前也這樣做過，我會繼續這樣做。」

▲七六人巴特勒。（圖／CFP）