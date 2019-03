拉文倒數1.6秒突破上籃致勝　「重打0.5秒」七六人感覺輸2次

▲公牛拉文(左)。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

高居東區第4的七六人在7日作客風城一役踢到鐵板,雖一度在末節最後6分01秒拉開10分領先,卻擋不住「灌籃王」拉文(Zach LaVine)的火力,他在最後5分半鐘連砍13分,包括終場前1.6秒那記反超比數的突破上籃,率隊以108比107氣走對手。

. @ZachLaVine (39 PTS) defended home court in a 108-107 W against the Sixers! #BullsNation pic.twitter.com/PIsKFlPtTp

七六人與公牛7日打出一場激烈的拉鋸戰,前2節單節得分完全一樣,戰成57比57;費城直到末節中前段才憑藉一波12比6的攻勢,將分差擴大到98比88、10分差,但公牛沒有因此洩氣,當家得分王拉文最後5分半鐘挺身狂飆,不斷切到籃下取分,還命中一記三分球,與長人羅培茲(Robin Lopez)聯手追分。

拉文最後3分41秒切入拿下兩分,雙方戰成98平,再度讓比賽回到原點,隨後七六人新人王西蒙斯(Ben Simmons)連切帶罰帶動一波7比3攻勢,一度在巴特勒(Jimmy Butler)最後1分52秒命中兩罰後,取得4分領先;不過七六人始終無法封鎖拉文的火力,公牛「灌籃王」很快又把比數扳成105平。

最後4.8秒,巴特勒兩罰俱中,讓七六人保有107比106、1分領先,公牛喊出暫停;暫停過後,拉文發球,他接到羅培茲的回傳球後,從弧頂突破直接拉桿上籃放進兩分,在終場前1.6秒將比數改寫為108比107,雖然他的加罰不進,但費城也沒能把握最後一擊機會,發邊線球遭到抄截,公牛以108比107氣走對手。

▲公牛拉文。(圖/CFP)

比賽最後出現了一段插曲,當所有人都以為比賽已經結束,球員往休息室移動,球迷也開始散場時,七六人教頭布朗(Brett Brown)找裁判溝通,裁判重新審視畫面後,認定費城發球時,記錄台提前「開錶」,因此又把兩隊球員叫回來重打最後0.5秒,無奈巴特勒球沒拿穩,再次錯失最後一擊,費城主將哈里斯(Tobias Harris)賽後尷尬表示,「這感覺很像輸了2次。」

It was a funny ending for those who didn’t see Sixers - Bulls double undertime. pic.twitter.com/eexM14JJSp