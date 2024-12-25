田中將大加盟巨人披11號戰袍 誓言用表現證明自己





▲田中將大 。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

前樂天金鷲王牌投手田中將大今（25）日在東京都內舉行讀賣巨人隊入團記者會。這位即將挑戰日美生涯200勝里程碑的名投，在記者會上展現加入新東家的強烈企圖心。

記者會上有阿部慎之助監督和吉村禎章本部長陪同出席。田中首先表示，「這次與巨人軍簽約的田中將大向各位報到。」他說，「能夠穿上從小就是球迷的巨人隊球衣，我感到非常榮幸。」

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在距離生涯200勝只差3勝的情況下，他表示，「雖然大家都關注還差3勝這件事，但我不會只以3勝為目標就結束，我想要做出更多貢獻。我還想要證明自己仍然有實力。」

關於選擇加入巨人的關鍵原因，他解釋道，「在成為自由球員時，我希望能感受到工作的價值與意義。在這種情況下，收到巨人隊的邀請讓我很開心。因為他們表現出最熱切的誠意，所以我沒有猶豫。」

而面對巨人隊近年的低迷表現，田中說，「我也知道大家在說些什麼(笑)。我認為只能用實際表現來證明自己，只能用結果來報答。」他承諾在新球隊會有好的表現。

關於11號背號，他透露，在收到提議時，聽到11這個數字，也想起小時候作為巨人迷很喜歡的投手齋藤雅樹，「這是第一個浮現在腦海的念頭。也許這就是某種緣分吧。」

談及阿部監督的印象，他直言，「今後要好好學習」，同時提到，雖然在他現役時期有過對戰經驗，「但因為他是捕手，所以我認為他對於場上的視野和思考比其他人更為出色。」

田中將大在2021年從紐約洋基回歸樂天後的四個球季拿下20勝，但今年因右肘手術僅出賽1場。由於樂天提出大幅降薪方案，他選擇成為自由球員。