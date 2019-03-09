林書豪拚暴龍季後賽固定輪替　范弗利特回歸反對他有利

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

暴龍主帥納斯(Nick Nurse)給林書豪極大的自由發揮空間，並強調會努力幫助他融入球隊，過去7戰他場均上場時間提升到20分鐘，卻僅繳出6.3分、2.9助攻不甚理想的數據，命中率更慘跌到3成04，目前多倫多有8位主將已鎖定季後賽固定輪替位置，「豪小子」得把握季末表現，才能爭取剩下的最後1個名額。

距離2015-16賽季隨黃蜂打入季後賽，林書豪已有3年沒嚐過季後賽的滋味，本季他峰迴路轉從東區後段班隊伍老鷹來到同區的強權暴龍，還碰上繼「林來瘋」時期的恩師丹東尼(Mike D'Antoni)後，第2位願意讓他在場上自由發揮的主帥納斯，但過去7戰他始終無法融入多倫多的進攻體系，前2戰對活塞和前東家火箭，合計13投僅1中。

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雖然納斯體諒林書豪剛來到暴龍難免需要時間磨合，也承諾會給他更多幫助，但他若想擠進多倫多季後賽輪替陣容，勢必得趕緊找回手感。暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)指出，除了幾位先發主將羅瑞(Kyle Lowry)、雷納德(Kawhi Leonard)、格林(Danny Green)、西亞卡姆(Pascal Siakam)和伊巴卡(Serge Ibaka)，禁區新援小賈索(Marc Gasol)、後場重要替補范弗利特(Fred VanVleet)、阿努諾比(OG Anunoby)等8人皆已鎖定季後賽固定輪替名單。

▲林書豪。（圖／CFP）

也就是林書豪將與25歲小前鋒鮑威爾(Norman Powell)和曾隨衛冕軍勇士奪下2座總冠軍的後場小將麥考(Patrick McCaw)，爭取最後一個輪替名額。本季是鮑威爾為暴龍效力的第4季，他是3人當中最熟悉多倫多體系的球員，他還曾在2016-17賽季的季後賽先發了5場，繳出場均11.7分、3.1籃板的高效數據，他將成為「豪小子」力拚季後賽固定輪替名額的勁敵。

納斯8日曾透露，後場重要替補范弗利特大約再兩周就能從左手拇指傷勢中回歸，暴龍隨隊記者李溫柏格表示，多倫多簽下林書豪並不完全是想讓他「暫代」受傷的范弗利特，而是希望他填補被交易到灰熊的萊特(Delon Wright)的位置，讓他搭檔范弗利特或主控羅瑞，「納斯偏好球場上有多位能組織進攻的球員，尤其是第二陣容。」

《TSN》資深分析師阿姆斯壯(Jack Armstrong)也看好范弗利特復出能幫助林書豪找回狀態，打出自己的節奏。目前林書豪和羅瑞同時在場時，球權自然掌控在羅瑞手上，使得他的角色限縮，但范弗利特回歸後，「豪小子」預計就能回到熟悉的控球角色，較有利他調整狀態。

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）