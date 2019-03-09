林書豪獨自加練打出入暴龍最佳表現　9投6中砍2顆外線

▲林書豪。（合成圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪如願成為東區強權暴龍的一員，前7戰卻完全找不到籃框，場均命中率慘跌到3成04，為此他在作客鵜鶘前一天特別加練，在球隊訓練結束後45分鐘，仍獨自在球場練投；最終在9日的比賽中收到成效，他上場22分鐘9投6中砍下來到多倫多後新高的14分，三分球3投2中，終結了連17次三分出手不進的惡夢。

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上個月來到暴龍後，林書豪的場均上場時間提升到20分鐘以上，過去7戰場均得分卻跌到6.3分，這段期間的平均命中率更只有3成04，遭逢本季最大的低潮；但他沒有失去信心，他認為自己要做的只有「保持侵略並且繼續出手」，他牢記投籃教練的口號「下一球一定會進」，告訴自己最終數據會自己平均。

來到紐奧良主場，林書豪上半場沒有急著出手，首節最後54.7秒快攻上籃首開此役得分紀錄，並與禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)連線互送助攻，次節開局再命中一記中距離跳投，前2節2次出手都把握住，拿下4分、2助攻。

▲林書豪。（圖／CFP）

上半場沒有嘗試在外線出手的林書豪，終於在第3節最後1分04秒於右側45度角砍進來到多倫多後的首顆三分，終結連17次外線出手都落空的惡夢，這一球也讓「豪小子」在進攻端的信心大增。決勝節開局先是送出穿越對手的地板球，助攻籃下的鮑威爾(Norman Powell)輕鬆拿下兩分。

隨後林書豪大膽突破禁區挑籃得分，最後9分03秒，他與主控羅瑞(Kyle Lowry)、鮑威爾有一次精采的小組搭配，又在籃下放進兩分，個人得分突破雙位數。雖然「豪小子」在終場前7分23秒領到第5犯，陷入犯規麻煩，但主帥納斯(Nick Nurse)仍繼續將他留在場上，他也沒辜負教頭的期待，在最後6分48秒，與第3節命中首顆三分同一個位置，再來了一記外線。

林書豪直到比賽僅剩3分34秒才被換下場，他這一戰打了22分鐘，9投6中，命中率飆高到6成67，攻下14分，雙雙創下轉戰暴龍後的新高紀錄，另有3次助攻、1籃板；美中不足的是，他單場發生了4次失誤，吞下5次犯規，仍有待繼續與新隊友磨合。

▲林書豪戰鵜鶘。（圖／路透）