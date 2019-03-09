林書豪打破三分荒砍14分　羅瑞大三元率暴龍23分血洗鵜鶘

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2連敗的暴龍9日到紐奧良作客，鵜鶘兩大主將戴維斯(Anthony Davis)、哈樂戴(Jrue Holiday)皆因傷缺陣，儘管上半場沒討到太多便宜，但下半場逐漸拉開比分差；過去7戰三分球17投0中的林書豪，此役也打破三分進球荒，下半場砍進兩顆外線，單場9投6中貢獻14分、3助攻，幫助暴龍以127比104輕鬆取勝。

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前役僅上場11分鐘，創下轉戰暴龍後新低的林書豪，這一戰在首節還剩5分14秒接替主控羅瑞(Kyle Lowry)上陣，雖然上場7秒就被抓了一次犯規，但他隨後送出助攻給西亞卡姆(Pascal Siakam)切入上籃，並在此節終了前54.7秒首開得分紀錄，拿下兩分。

首節最後1秒，林書豪在左側45度角妙傳給禁區猛將伊巴卡(Serge Ibaka)，讓對方命中一記16呎跳投，伊巴卡也在次節還剩8分57秒，「回送」助攻給他，林書豪砍進一記中距離跳投，此役前2次出手皆命中，上半場獲得9分鐘的上場時間，得到4分、2助攻。

面對少了兩大主將戴維斯與哈樂戴的鵜鶘，暴龍前2節並沒有討到太多便宜，儘管多倫多當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)前2節火力全開，13投11中轟下24分，但紐奧良上半場團隊命中率也飆高到5成21，藍道(Julius Randle)、傑克森(Frank Jackson)和從板凳出發的迪亞洛(Cheick Diallo)合砍34分，以61比64緊咬比分。

▲林書豪戰鵜鶘。（圖／路透）

暴龍第3節總算拉開比分，先發大前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)開局不到3分鐘就連續在籃下拿下6分，率隊拉開9分差，隨後格林(Danny Green)連砍3顆三分，將分差擴大到雙位數。林書豪也在此節最後1分04秒，在歷經前7戰連17次三分出手不進後，命中個人來到暴龍的首顆三分球。

暴龍帶著93比80、13分領先進入決勝節，林書豪打破三分進球荒後，信心大增，末節還剩9分28秒切入上籃取分，25秒後又接到羅瑞單場傳出的第10次助攻，再次於籃下拿下兩分，個人得分來到11分，這是他來到暴龍後8戰第2度得分上雙。

終場前6分48秒，林書豪砍進個人單場第2顆三分彈，幫助暴龍拉開108比90、18分大幅領先。作客的暴龍最後就以127比104輕取鵜鶘，全隊以雷納德攻下31分最高，主控羅瑞則締造了大三元，繳出13分、12助攻和11籃板。

▲林書豪與羅瑞。（圖／CFP）