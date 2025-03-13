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將滿37歲柯瑞談未來生涯　「希望超越合約但不確定能打多久」

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞即將度過37歲生日。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）將迎來37歲生日，他的合約將持續到2026-27賽季，他今（13）日接受《95.7 The Game》訪問時坦言，「我當然希望能超越這紙合約。但這會持續多久？我真的不知道。」他強調自己會在賽場征戰到什麼時候，取決於能否維持巔峰狀態。

「我真的不知道。」柯瑞談到自己的生涯規劃時表示，「我過去嘗試回答這個問題，每次的答案可能都不太一樣，因為這完全取決於當下的感覺。對我來說，重點不在於場均得分或數據，而是我是否還能主宰比賽？是否還能以自己的風格打滿30分鐘以上？這些因素才會影響我的決定，每一年我都會重新評估。」

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柯瑞去年夏天與勇士續約一年，價值約6260萬美元，確保他至少再打兩個賽季。身為NBA歷史上最偉大的射手之一，這位兩屆MVP仍保持著頂級競技狀態，並在近期幫助勇士從西區第10一路攀升至第6名。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞強調自己會在賽場征戰到什麼時候，取決於能否維持巔峰狀態。。（圖／達志影像／美聯社）

勇士在交易截止日前引進巴特勒（Jimmy Butler）後，柯瑞的負擔明顯減輕，讓他找回更具威脅性的進攻狀態。自交易截止日後，他繳出場均30.9分、6.2助攻、4.4籃板的亮眼表現，證明自己仍然是聯盟最致命的進攻武器之一。

柯瑞近期也達成多項生涯里程碑，總得分突破2萬5000分大關，並即將成為NBA史上首位命中4000顆三分球的球員。然而，柯瑞深知歲月不饒人，也不會自欺欺人。

「沒有人想要自我欺騙，認為自己還是當年的那個球員，卻忽視身體的變化，」柯瑞表示，「我們現在還沒有遇到這個問題，但未來如何發展，我還要再觀察。我依然熱愛籃球，這對我來說才是最重要的。」

「雖然我即將37歲，但每當踏上球場，我仍然像個孩子一樣興奮，這就是我覺得最幸運、最美好的地方。當然，現在熱身時間變長了、恢復期也更久，但只要我還能到達巔峰狀態，我就會繼續打下去。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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