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湯神和卡森斯一起到湖人？傳表弟今夏動向取決於KD的決定

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▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯的動向將取決於杜蘭特的決定？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季要挑戰3連霸的衛冕軍勇士，陣中5巨頭有3人今夏將恢復自由身，近來傳出若湖人休賽季無法成功網羅鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)，他們的B計畫是挖角灣區神射湯普森(Klay Thompson)和卡森斯(DeMarcus Cousins)；對此美國節目《Scoop B Radio》主持人羅賓森(Brandon Robinson)在推特上透露，他得到的消息是，「表弟」的動向將取決於杜蘭特(Kevin Durant)的決定。

去年夏天與灣區簽下「1+1」合約的杜蘭特，已表明要在下一份合約中「儘可能拿到更多錢」，跳脫合約的機率極高，他的動向一直受到高度矚目。《Scoop B Radio》主持人也是NBA記者的羅賓森，曾在去年9月爆料KD計畫下季結束後轉戰洛城，與新任湖人一哥詹姆斯(LeBron James)聯手，組成最強的NBA雙人組。

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但杜蘭特去年12月初受訪時，語出驚人表示，圍繞在詹姆斯身邊的媒體關注令人窒息，「我能理解為何沒人願意待在那種環境中，因為那有毒。」這番話讓湖人一哥內心很不是滋味，最後KD還親自打電話道歉才平息風波；從KD的發言來看，他恐怕沒有太高的意願當「詹皇」的隊友。

▲勇士卡森斯、柯瑞戰快艇。（圖／路透）

▲卡森斯。（圖／路透）

除了杜蘭特之外，勇士今夏還有另外兩巨頭將成為自由球員，一位是不斷表明想在勇士終老的「浪花弟」湯普森，另一個是去年夏天與灣區大軍簽下1年534萬美金中產合約的明星中鋒卡森斯。近來有個瘋狂的傳聞，《Bleacher Report》預估若湖人沒能追到「一眉哥」，他們的B計畫可能會是網羅「湯神」和「表弟」。

有球迷9日在《Scoop B Radio》主持人羅賓森的推特上問到此事有可能嗎？羅賓森回答，「卡森斯今夏會做出對自己最有利的決定，與他親近的消息來源告訴我，他今夏的動向將取決與杜蘭特的決定。」他還補上一句，「湯普森看起來是個終生勇士人，但事情還是可能發生變化。

▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森卡森斯杜蘭特表弟湯神湖人
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