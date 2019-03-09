林書豪不看留言稱「酸民也需要愛」　曝菜鳥季有嚴重焦慮

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪9季換了8個東家，他不諱言生涯至今都未按照他所希望或預想的進行，歷經了各種起伏；有球迷好奇，他是否會在打完一場不盡理想的比賽後，去看那些負面評論，對此他表示自己不會在賽季進行時去看球迷的留言，不管好的或壞的，「永遠不要讓其他人來決定你的價值，也不要因為他人而失去對自己的信念。」

林書豪本季從老鷹板凳崛起，重新證明個人價值，但來到暴龍前7戰卻陷入水土不服的窘境，在9日作客鵜鶘砍進2顆三分球之前，他累計在三分外線連17投不進，不過他沒有因此喪志，在球隊訓練結束後獨自苦練投籃，還在個人Instagram上與球迷分享如何面對逆境。

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其中有粉絲問到，在歷經一場表現不盡理想的比賽後，他是否會去看那些負面評論，對此林書豪坦言，這些年來他拒絕在賽季進行時去看球迷的留言，不管好的或壞的，「我覺得我們應該弄清楚什麼樣的聲音才是最重要的，永遠不要讓其他人來決定你的價值，也不要因為他人而失去對自己的信念。」

▲林書豪 。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪鼓勵大家多給身邊的人關愛，「不要忘記網路上的酸民也需要愛，他們喜歡傷害別人，因為他們也正傷害他們自己。」

這位30歲台裔控衛也談到如何面對焦慮的議題，自曝菜鳥季時有非常嚴重的焦慮症狀，甚至賽前無法進食也睡不著，「了解到上帝永遠不會離開我或拋棄我，我也見證了上帝好幾次來到我的生命裡，給了我堅定的信仰。信仰殺死了焦慮，雖然我有時還是會焦慮，但聖經能很快去除那種感覺。」

上季開幕戰的膝傷，讓林書豪無論是身體或內心都承受極大痛苦，甚至季初還考慮退休，但他告訴球迷，那個危及生涯的傷勢仍帶來收穫，讓他了解到不能把身體健康和上場打球當成理所當然，他也很感謝自己的球迷都很忠心，不像其他球迷來了又走，無論順境或逆境都和他在一起，辛苦復健將近1年後，他本季變得比之前更健康，場上效率也提高了。

▲林書豪。（圖／CFP）