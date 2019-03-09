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湖人已放棄？球哥恐報銷　華頓曝詹皇鼠蹊部傷勢沒完全好

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▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

隨著湖人距離重返季後賽目標越來越遠，主帥華頓(Luke Walton)對於剩下最後17戰的計畫也有所改變，雖然他澄清並不存在詹姆斯(LeBron James)上場時間的「上限」，但他透露當家一哥的鼠蹊部傷勢至今都還沒完全好，「考慮到他的輪胎已經承載的里程數，任何可以幫助他保持活力的方法，我們都會嘗試。

明星周末後8戰僅拿下2勝的湖人，分區排名已經跌到第11，與第8名的馬刺之間的勝差來到6.5場，由於晉級季後賽的機率不到1%，美國《雅虎體育》8日曾披露，紫金一哥詹姆斯的上場時間將受到限制，會落在28到32分鐘上下；對此主帥華頓9日受訪時澄清，「沒有關於他上場時間的上限，如果有些比賽，我覺得應該要讓他上場久一點，我就會讓他多打一些，但我會密切關注他的上場時間。」

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華頓還透露當家一哥的鼠蹊部傷勢至今都還沒痊癒，不過詹姆斯復出後狀態相當不錯，場均能攻得26.5分、10.2助攻和9.4籃板，命中率4成96，近日他也曾表明，若要他提前休戰，湖人高層必須拿出能說服他不打的理由；對此主帥倒是不擔心，「他能理解的，顯然他是一位競爭者，希望到場上去競爭，但他也能顧全大局。」

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

除了詹姆斯上場時間極有可能會減少，華頓頓9日受訪時也提到，1月20日對火箭一役遭逢左腳踝3級扭傷的潛力新星博爾(Lonzo Ball)，距離回歸還很遠，至今仍只能進行運球和定點投籃訓練，將在10日重新評估傷勢。

「球哥」的骨頭還有瘀傷的狀況，雖然華頓還未與他談過是否要就此「關機」，但目前這個可能性頗高，「他到現在都還沒有一個能提升自己的休賽季，要讓他在目前的程度上再取得進步，這是非常重要的一部分。」博爾去年夏天進行關節鏡手術治療左膝，直到熱身賽才復出，錯過了訓練營。

華頓坦言，以球隊目前的戰績以及博爾的復原狀況來說，現在最重要的，是讓這位小將恢復健康，「這樣他這個夏天就會有好幾個月的時間能提升自己的比賽。」

▲湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲詹姆斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯華頓球哥博爾
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