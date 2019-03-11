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勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

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▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士對太陽的18連勝紀錄，11日意外在甲骨文球場遭到終結，全隊在三分外線出手43次僅命中10球，最後以115比111吞下近10場第6敗。賽後推特上流傳了一段影片，主帥柯爾(Steve Kerr)疑似在末節最後1分35秒暫停時，對著助教布朗(Mike brown)說道，「我已經受夠XX的格林，雪特。」引起議論。

目標挑戰3連霸的勇士，11日面對太陽可說是賠了夫人又折兵，次節花光13分領先，被對手單節灌了40分，與西區爐主形成拉鋸戰，末節最後6分半鐘遭鳳凰城砍將布克(Devin Booker)連砍17分，在最後3分19秒陷入11分落後，最後以111比115輸球，進攻表現最穩定的杜蘭特(Kevin Durant)還在末節中段傷到右腳踝退場。

賽後勇士主帥柯爾坦言，太陽徹底把衛冕軍打爆，「他們打了一場好比賽，我為他們開心，我知道他們本季很挫折，這是一個正面的結果，他們徹底打敗了我們。」

▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林本季曾與杜蘭特爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

灣區大軍遭西區爐主扳倒，對戰太陽的18連勝喊停，他們與分區第2的金塊之間的勝場差也縮小到1.5場，以擁有令人稱羨的「5巨頭」豪華陣容來看，勇士近期的表現差強人意，近10戰輸了6場，包括敗給強敵拓荒者、火箭和綠衫軍。

賽後有一段影片在推特上瘋傳，柯爾疑似在末節最後1分35秒暫停時，向助教布朗喊道，「我已經受夠XX的格林，雪特。」美國媒體《運動畫刊》也轉發了這段影片，引起球迷議論，有人打趣表示，「格林，你沒有頂薪合約了！」還有人深有同感，「大家都受不了格林了！」

這一戰格林打了32分鐘，9投3中僅6分進帳，三分球3投全部落空，另有11籃板、8助攻和1火鍋，本季他的表現相當掙扎，場均得分從上季的11分跌到7分，加上季初與陣中另一位巨頭杜蘭特爆出內鬨，傳出在爭吵的過程中飆罵對方是「賤人」，因而遭勇士隊禁賽一場，讓團隊氣氛變得很糟糕。

▲▼2018 西區冠軍 G7，勇士，柯爾（Steve Kerr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯爾格林嘴綠
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