勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

▲勇士格林。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍勇士對太陽的18連勝紀錄,11日意外在甲骨文球場遭到終結,全隊在三分外線出手43次僅命中10球,最後以115比111吞下近10場第6敗。賽後推特上流傳了一段影片,主帥柯爾(Steve Kerr)疑似在末節最後1分35秒暫停時,對著助教布朗(Mike brown)說道,「我已經受夠XX的格林,雪特。」引起議論。

It sure looks A LOT like Steve Kerr is saying "I'm so f***ing tired of Draymond here pic.twitter.com/iEyYNAcaxC