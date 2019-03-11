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看林書豪背後妙傳製造犯規上罰球線　羅瑞笑了還擁抱打氣

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▲暴龍林書豪。（圖／路透）

▲林書豪。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

上個月才轉戰暴龍仍在持續熟悉新環境的林書豪，雖然11日作客熱火僅送出1次助攻，但那是一記「no look pass」的背後妙傳，連當時與他一起在場上的主控羅瑞(Kyle Lowry)都很滿意露出微笑；值得一提的是，「豪小子」最後4分58秒突破後急停出手要到兩罰機會時，羅瑞也走向前抱住他替他打氣。

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林書豪來到願給他極大自由發揮空間的主帥納斯(Nick Nurse)麾下，雖然前7戰一度陷入三分連17投落空的窘境，在場上還有些不知所措，為此他上周曾在球隊訓練結束後45分鐘，獨自在球場加強投籃，這2戰逐漸找回手感。前役作客鵜鶘，他單場9投6中、命中率6成67、拿下14分，皆創下轉投多倫多後的新高，更重要的是他砍進了2顆三分球，終結了「三分進球荒」。

暴龍11日換到邁阿密主場踢館，當家得分手雷納德(Kawhi Leonard)輪休一場，但這支成為聯盟第2支鎖定季後賽的東區強權，展現兇猛的外線火力，全隊狂飆平隊史紀錄的21顆三分彈，共8人得分上雙，終場以125比104輕鬆滅火，而替補上陣23分鐘的林書豪，也貢獻了1記外線，攻得11分、3籃板和1助攻，外帶火鍋、抄截各2。

▲林書豪與羅瑞。（圖／CFP）

▲羅瑞幫助林書豪融入球隊。（圖／CFP）

林書豪此役的得分都集中在末節，他在最後8分30秒於左側底線接到羅瑞的傳球砍進24呎三分球後，大大提升他在進攻端的信心，還有一次展現出他與新隊友默契的助攻。

決勝節最後5分42秒左右，林書豪作勢切入然後把球傳出去給位於左側45度角的鮑威爾(Norman Powell)，鮑威爾將球轉移給在底線的羅瑞，「豪小子」在禁區接到羅瑞傳球，在背對籃框之下，送出一記「no look pass」讓阿努諾比(OG Anunoby)完成爆扣，看到隊友流暢的轉移球，羅瑞露出大大的笑容。

隨後林書豪又嘗試突破急停跳投，造成溫斯洛(Justise Winslow)的犯規，獲得2罰機會，他執行罰球之前，羅瑞特地走到「豪小子」身邊擁抱他，為這位新隊友打氣，兩人不僅在場上展現出好默契，羅瑞也扮演了領袖角色，幫助林書豪融入球隊。

▲暴龍林書豪戰熱火。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子羅瑞
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