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保羅最後0.4秒火鍋剋獨行俠　哈登25投7中火箭仍迎8連勝

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▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭驚險拿下8連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

走出季初的掙扎，狀態越來越火燙的火箭，11日到達拉斯主場踢館，儘管一哥哈登(James Harden)單場25投僅7中，命中率慘跌到2成8，他的搭檔保羅(Chris Paul)也是11次出手只命中了2球，但「CP3」終場前0.4秒成功封阻獨行俠先發控衛布朗森(Jalen Brunson)的跳投，火箭最後有驚無險以94比93迎來8連勝，以41勝25敗爬上西區第3。

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近期連勝不止的火箭，11日到德州另一支隊伍獨行俠主場作客，上半場僅取得58比54、4分領先；第3節靠著射手戈登(Eric Gordon)連砍2顆三分球拿下8分，拉開了66比59、7分差距，加上此役手感不佳的一哥哈登最後2分13秒完成一記三分打並砍進後撤三分，率隊將比數改寫為81比72。

過去10場輸了9戰的獨行俠末節仍緊咬比分，從板凳出發的傑克森(Justin Jackson)開局連下5分，達拉斯打出一波10比5反擊，將比分追到82比86，芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)最後7分21秒的爆扣，更將分差縮小到2分，兩隊陷入了拉鋸。

火箭中鋒卡佩拉(Clint Capela)隨後回敬一記三分打，但獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)和小哈達威(Tim Hardaway Jr.)也挺身搶分，在終場前4分04秒把戰局扳成89平最後3分42秒，保羅連2次關鍵助攻，讓戈登和塔克(PJ Tucker)相繼搶下分數，塔克的22呎三分幫助火箭拉開94比89、5分領先。

▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅最後時刻的關鍵火鍋。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠鮑威爾(Dwight Powell)最後1分18秒連續接到唐西奇的傳球上演爆扣，又在最後31秒追到93比94。決勝的最後時刻，哈登錯失了二分球，達拉斯先發控衛布朗森終場前7秒搶下防守籃板，並在接到唐西奇的地板球後，試圖於右側45度角出手欲絕殺火箭，但被保羅蓋了一鍋，只能看著火箭以94比93、1分差帶走8連勝。

此役火箭團隊命中率僅3成64，射手戈登砍下26分最高，他單場貢獻了5顆三分球；一哥哈登25投僅7中，三分球15投3中，仍有20分、5籃板和4助攻進帳；中鋒卡佩拉繳出17分、12籃板的雙十數據；保羅只有9分進帳，但送出9助攻、3籃板和2抄截，外帶2火鍋。

獨行俠則以唐西奇攻下19分、15籃板和9助攻的準大三元數據最佳，他另有抄截、火鍋各2；絕殺失敗的布朗森則得到18分、7籃板和4助攻。

▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭後場指揮官保羅(中)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭保羅哈登獨行俠唐西奇
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